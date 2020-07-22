超浮誇水果剉冰、優格霜淇淋！大苑子「冰果室」登場

連鎖手搖飲「大苑子」自7月23日起，以兼具復古與創新的「冰果室」概念，於信義商圈打造全新的「市府夢想店」。店內不僅有招牌的果汁、飲品，還有多款打卡系的水果冰品、拼盤，甚至還有水果霜淇淋、裁切水果、果醬、水果禮盒，讓民眾可以用不同的方式，享受時令水果的滋味。

創立於2001年的大苑子，在2007年改以新鮮水果為主，推出一系列現榨飲品。目前在台已有超過210間門市，並於中港澳、美國、柬埔寨等地開設30餘間海外分店。總經理邱瑞堂表示，大苑子去年使用水果量約5,000多公噸，其中有的水果適合榨汁，部份水果適合現吃，而水果製程的冰品、甜品，則是適合在室內空間內慢慢享用。因此大苑子特別以水果為主題，打造出「市府夢想店」。

「市府夢想店」佔地約70多坪，規劃1樓與地下1樓的用餐空間，共計提供約80個座位。店內以復古的「冰果室」為設計主軸，不只有適合網美打卡的用餐區、打卡牆，也有開放式的冰櫃與展示區，供應現切成盒的裁切水果、水果禮盒，方便民眾快速食用。牆壁上的巨大時鐘與照片，則是紀錄著台灣一年四季的水果產季，以及大苑子的發展歷史。

餐點部份，店內有茶飲、特調、鮮榨水果等系列的飲品，另外還有內用限定的多款華麗冰品。「芒果花之戀」，選用在叢紅的愛文芒果，配上芒果青、愛文鮮果咖啡，以及許慶良優格霜淇淋與果醬等配料，每份260元。「芒芒圓舞曲」則是將愛文芒果切片堆砌成花朵的視覺系剉冰，可搭配煉乳與果醬食用，每份280元。至於「盛開這一夏」則是將大量的水果果球、水果片鋪於剉冰上上桌，一樣能輕鬆擄獲目光，每份280元。其他還有著時金旋風、著時鮮果盤、鮮果霜淇淋等不同的水果系甜品。

邱瑞堂透漏，大苑子市府夢想店將會依照水果季節，每季更換不同菜單，接下來還計畫有檸檬、草莓等產品陸續上市。

【大苑子 市府夢想店】

地址：台北市信義區忠孝東路五段139號1樓