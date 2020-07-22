全家便利商店上架「亞太電信月租型門號卡」！限時推月付88元輕速吃到飽方案

挑戰全台最快開通、最便民的電信電商生態圈，亞太電信異業結盟打造跨界零售通路再添新盟友，於全台3,600家全家便利商店上架「月租型門號卡」，並搭配FamiPort機台中的「立碼驗」功能，讓消費者可10分鐘內完成線上數位門市下單並於全家便利商店進行身分認證、購卡、取卡，解決消費者家中沒有讀卡機的痛點，申辦流程也更快速。

亞太電信積極優化數位門市服務，為業界唯一提供便利商店「立碼驗」及「購卡」的電信公司，自2019年推出服務至今，用戶透過超商購卡、取貨的比例穩定成長，占數位門市整體申辦量比例已提高至4成；本次與全家便利商店結盟，預估申辦量可望提升3成以上。

亞太電信表示，根據資策會2019年網購行為調查，消費者喜好的取貨方式仍以超商取貨為主，比例高達85.9%，加上台灣便利商店密度高居全球第二、僅次於韓國，因此將數位門市服務延伸至全家便利商店超過3,600家門市，加上日前結盟萊爾富近1,500家門市，從線上延伸到線下的實體據點累計超過5,000間。

亞太電信限時推出月付88元輕速上網吃到飽體驗方案，無需綁約，可享每月8GB數據流量，超量則降速為3Mps輕速上網吃到飽，網內互打免費、網外／市話贈送20分鐘，超量則為每分鐘1元。新申辦、攜碼用戶即日起至7月28日可直接至亞太電信數位門市下單，再至全家便利商店完成購卡；7月29至8月31日新申辦、攜碼用戶須透過全家便利商店App並使用全家會員點數1,000點兌換序號，憑序號至數位門市下單，再到全家便利商店購卡。