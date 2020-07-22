積家聯乘MR PORTER超薄腕表 為電影「金牌特務」贊聲

滾石不生苔，如何在變化的時代潮流中維持傳統、同時找到全新可能？百年瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）近期選擇和電商網站與電影三方聯名跨界；品牌和國際男性購物網站MR PORTER一同獻上「超薄大師系列（Master Ultra Thin）」的王者之劍（Kingsman Knife）腕表，向知名英國電影人Matthew Vaughn與其新片「金牌特務：金士曼起源（The King's Man）」致意。

Matthew Vaughn早早已是英國知名電影人，另一英國名導蓋瑞奇（Guy Ritchie）的成名之作「兩根槍管」與「偷拐搶騙」正是由Matthew Vaughn擔任製作，而Matthew Vaughn本身負責導演、2015年的的「金牌特務」與2017年的「金牌特務：機密對決」都大受好評，連帶讓今年該系列的前傳之作：「金牌特務：金士曼起源」，成為各方高度關注的年度重量級娛樂大片。