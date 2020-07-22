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米其林一星「外帶餐盒」7千有找！3層木盒收17道台灣味

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
山海樓「山海珍寶盒」。圖／山海樓提供
山海樓「山海珍寶盒」。圖／山海樓提供

疫情期間推出「星級台式手工精緻餐盒」大獲好評後，米其林一星山海樓再推2.0豪華升級版「山海珍寶盒」，分別以「山」、「海」、「珍」三層木盒收納17道料理。每組原價8,880元，新上市分享價6,980元，約為4~6人份，每日限量手工現做，需兩天前預訂。

台灣便當文化由來已久，山海樓此次2.0版嘗試將台菜宴席料理融匯其中，三層菜色皆是由主廚精挑適合外帶的當日現做熟食，帶回家後不需再另外覆熱、呈盤，分放餐桌上視覺滿分，包裝外袋為APUJAN協力設計，讓餐盒也能升級為精緻伴手禮。

「山海珍寶盒」首先以「山」打頭陣，呈現台菜宴席中的豐盛「冷盤」、「炸物」菜餚，包含台灣野生活龍蝦沙拉與山海樓招牌豪華拼盤6款手工熟食；「海」則是台菜經典代表「紅蟳極品海鮮米糕」，豪氣加入滷鮑魚、馬祖淡菜、鹽味中卷、蒜味海瓜子、日本鮭魚卵等，有如一場豐盛海鮮的嘉年華會。「珍」則收納9款選用台灣當令季節食蔬與食材，以各種不同烹調手法呈現滋味繽紛盎然的小菜風味。

此外，山海樓求教於台灣國寶級辦桌總舖師傳人林明燦，新推兩道夏季新菜。「虎掌燴鮑魚」是阿舍宴客中的大菜，俗稱豬蹄筋的「虎掌」需先炸後煨，十分考驗師傅燒菜技巧，再結合台灣九孔鮑魚，以酸香黑蒜醬提鮮。「河鰻老油條」則將新鮮白鰻去刺後，以新鮮蒔蘿草賦香，裹粉酥炸，最後澆淋以雞高湯、鳳梨、糖、蕃茄慢煮調製的醬汁，酸甜果香襯托出鰻魚的清甜，搭配自製酥脆油條、酥香米花，口感風味層次豐富。

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