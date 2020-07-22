米其林一星「外帶餐盒」7千有找！3層木盒收17道台灣味

在當今科技下，我們無法慰留「日子」與「時間」，請他們留住腳步讓我們得以慢慢、細細地珍惜和擁抱「美好的這天」、「感動的剎那」…雖無一個辦法可以真正地將「日子」與「時間」收藏，但有另一種方法—「攝影」，將你我想留住的片刻，透過快門喀擦一聲地珍藏在名為回憶的相簿本內。

2020-07-22 15:39