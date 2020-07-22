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白蘭氏「夏日清涼補給」6折起再送氣泡水機、刨冰機
白蘭氏因應消費市場多變趨勢，創造「多元飲用情境」搶攻消費者的心。今年4月首度與手搖飲品牌「萬波」合作，推出養蔘飲風味特調飲品；看準盛夏熱商機，再祭出「聰明清涼補給」策略，與知名氣泡水品牌「舒味思」推出「仲夏派對清涼食譜」。此外，白蘭氏也響應政府振興券政策，釋出加碼優惠，凡購買指定商品即可獲得Sodastream JET氣泡水機，還有機會抽日式復古電動刨冰機。
白蘭氏三得利北亞區行銷協理龔真慈表示，近年白蘭氏積極嘗試跨界，與不同品牌合作，拓展傳統保健品的飲用時機，也藉此接觸更多消費者。今夏則透過新穎清涼食譜，以趣味且貼近生活的方式傳達正確「清涼補給觀念」。
白蘭氏的「仲夏派對清涼食譜」，包括馬卡龍色系特調美飲、果香濃郁消暑冰沙及纖氣襲人的健康輕食，作法簡單又吸睛。像是補氣的人蔘搭配固氣五味子及不上火的麥門冬養蔘飲，佐以冰糖燉梨混和葡萄柚汁、蜂蜜柚子醬攪拌均勻後倒入氣泡水，營養滿分酸甜可口的「粉紅蜜柚蔘活飲」就此誕生。
以白蘭氏養蔘飲也能輕鬆完成撞色藝術「繽品」。先將新鮮水果打成果汁，再將果汁混合養蔘飲─冰糖燉梨、蜂蜜及適當冰塊打成冰沙即可倒入杯中，一道清涼上相的盛夏補氣冰品就能驚豔登場。此外，爽口的沙拉及低卡優格淋上白蘭氏活顏馥莓飲，就是一道消暑開胃、無懼熱量的健康餐。
即日起至8月31日，至全台指定通路購買白蘭氏養蔘飲系列或活顏馥莓飲，單筆折滿288元，上網登錄發票即有機會抽中Sodastream JET氣泡水機乙台(市價3,990元)；或於momo購物網購足大份數白蘭氏養蔘飲系列240入或活顏馥莓飲252入，即可將Sodastream JET氣泡水機直接帶回家。至白蘭氏粉絲專頁參與社群活動也有機會獲得日本DOSHISHA復古電動刨冰機。
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