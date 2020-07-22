LOEWE全新復古運動鞋意圖使人包色 MCM球鞋致力環保

老爹鞋風潮漸歇，品牌開始朝向復古運動鞋的輪廓邁進，LOEWE以芭蕾舞鞋為概念設計超舒適運動鞋，巧妙配色誘發選擇困難症；MCM則是以環保永續的概念推出低筒運動鞋，在海灘拍攝一系列趣味形象圖。

LOEWE的Ballet runner運動鞋，顧名思義是以輕盈柔軟、舒適好穿搭的芭蕾舞鞋為啟發，使用LOEWE經典皮革、色塊拼接，超柔韌的鞋底為一大特色，內襯柔軟的納帕皮革，設計上沿用了七○年代的復古運動鞋造型，側邊搭配Logo首字的草寫L，每一細節都展現工藝要求，因應暑假的戶外休閒活動，展現搭配的時尚品味。大陸男星井柏然、游泳健將寧澤濤，以及超模Phillipa Hemphrey都已穿上不同色系的Ballet runner運動鞋，盡情展現自我風格。