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LOEWE全新復古運動鞋意圖使人包色 MCM球鞋致力環保

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
MCM的Terrain Lo低筒運動鞋以永續環保概念為宗旨。圖／MCM提供
MCM的Terrain Lo低筒運動鞋以永續環保概念為宗旨。圖／MCM提供

老爹鞋風潮漸歇，品牌開始朝向復古運動鞋的輪廓邁進，LOEWE以芭蕾舞鞋為概念設計超舒適運動鞋，巧妙配色誘發選擇困難症；MCM則是以環保永續的概念推出低筒運動鞋，在海灘拍攝一系列趣味形象圖。

LOEWE的Ballet runner運動鞋，顧名思義是以輕盈柔軟、舒適好穿搭的芭蕾舞鞋為啟發，使用LOEWE經典皮革、色塊拼接，超柔韌的鞋底為一大特色，內襯柔軟的納帕皮革，設計上沿用了七○年代的復古運動鞋造型，側邊搭配Logo首字的草寫L，每一細節都展現工藝要求，因應暑假的戶外休閒活動，展現搭配的時尚品味。大陸男星井柏然、游泳健將寧澤濤，以及超模Phillipa Hemphrey都已穿上不同色系的Ballet runner運動鞋，盡情展現自我風格。

MCM則是延續了今年春夏發表的Biodynami內衣系列，將其環保永續的精神沿用到2020秋冬系列，首次推出Terrain Lo低筒運動鞋，剪裁演變自Court運動鞋，巧妙融合了不同的可持續及環保物料，材質包括特別研發的無重金屬皮革植鞣製、可生物降解的有機棉帆布、天然軟木和再生塑料等，搭配MCM字母和標誌的Visetos圖樣，打造透氣舒適的鞋款，共有全白丶海軍藍或紅藍配三款配色的選擇。

MCM的Terrain Lo永續環保低筒運動鞋有俏皮的形象圖。圖／MCM提供
MCM的Terrain Lo永續環保低筒運動鞋有俏皮的形象圖。圖／MCM提供
LOEWE Ballet runner焦糖棕亞麻拼接小牛皮運動鞋，25,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Ballet runner焦糖棕亞麻拼接小牛皮運動鞋，25,000元。圖／LOEWE提供
大陸泳將寧澤濤身穿全新LOEWE Ballet runner運動鞋。圖／LOEWE提供
大陸泳將寧澤濤身穿全新LOEWE Ballet runner運動鞋。圖／LOEWE提供
大陸男星井柏然詮釋LOEWE Ballet runner運動鞋，MCM近期也上市環保低筒運動鞋。圖／LOEWE、MCM提供
大陸男星井柏然詮釋LOEWE Ballet runner運動鞋，MCM近期也上市環保低筒運動鞋。圖／LOEWE、MCM提供
LOEWE Ballet runner海軍藍皮革拼接尼龍運動鞋，23,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Ballet runner海軍藍皮革拼接尼龍運動鞋，23,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Ballet runner墨綠色小羊皮運動鞋，23,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Ballet runner墨綠色小羊皮運動鞋，23,000元。圖／LOEWE提供
超模Phillipa Hemphrey演繹LOEWE Ballet runner運動鞋。圖／LOEWE提供
超模Phillipa Hemphrey演繹LOEWE Ballet runner運動鞋。圖／LOEWE提供
LOEWE Ballet runner運動鞋系列共推出5個顏色。圖／LOEWE提供
LOEWE Ballet runner運動鞋系列共推出5個顏色。圖／LOEWE提供
大陸男星井柏然詮釋白色LOEWE Ballet runner運動鞋的灑脫帥氣。圖／LOEWE提供
大陸男星井柏然詮釋白色LOEWE Ballet runner運動鞋的灑脫帥氣。圖／LOEWE提供
LOEWE的Ballet runner運動鞋靈感來自芭蕾舞的輕盈柔軟。圖／LOEWE提供
LOEWE的Ballet runner運動鞋靈感來自芭蕾舞的輕盈柔軟。圖／LOEWE提供
MCM推出Terrain Lo低筒運動鞋。圖／MCM提供
MCM推出Terrain Lo低筒運動鞋。圖／MCM提供
LOEWE Ballet runner黃色皮革拼接尼龍運動鞋$23,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Ballet runner黃色皮革拼接尼龍運動鞋$23,000元。圖／LOEWE提供

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