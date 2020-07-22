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今夏甜點變「大」了！「胖」卡龍、巨大切片蛋糕出列

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台南晶英酒店法籍行政西點主廚羅倫親自操刀，以「法韓」合併的概念，推出全新精品級甜品「胖卡龍」。圖／台南晶英酒店提供
台南晶英酒店法籍行政西點主廚羅倫親自操刀，以「法韓」合併的概念，推出全新精品級甜品「胖卡龍」。圖／台南晶英酒店提供

甜點今夏變「大」了！除了好看、好拍又要好吃，各家還不約而同的主打「大甜點」，像是台南晶英酒店推出精品級的「胖卡龍」、杏桃鬆餅屋的「巨大切片蛋糕」，都在網路掀起話題。

台南晶英酒店法籍行政西點主廚羅倫的新作「胖卡龍」，源自韓國，在傳統馬卡龍的上下兩層蛋白脆餅中，填入比原本多出3~4倍的夾心，甚至打破正規圓形既有的框架，衍伸出進階版造型馬卡龍，8種獨特口味，即日起在一樓外賣中心販售，單顆售價200元，也有4入720元、6入960元的禮盒組。

杏桃鬆餅屋7月中旬起鬆餅降價約50~100元，點選鬆餅或是主餐皆享飲品半價優惠。此外，大江店獨家限定的「巨大切片蛋糕」也是近來的甜點熱話題，超澎派的蛋糕「長高」了，因一般市面的切片蛋糕多是8吋蛋糕切12片，這裡則以9吋蛋糕分切10片，不僅高度增高，直徑也達約11~12公分，一大片160元，共5款口味。

人氣爆棚的還有波波諾諾bobonono的磅蛋糕，年銷量超過10萬條、手工餅乾年銷量超過100萬片，最新出爐的4大人氣榜，分別為窯烤地瓜、包種茶梅、香蕉核桃、檸檬鳳梨。即日起網路商店開站、滿額免運，振興券8/1上線、滿額優惠10%現抵。

源自夏威夷、連歐巴馬都愛的「KUA`AINA酷哇漢堡」，今夏則攜手芒果冰品牌ICE MONSTER推出台灣限定「烤布蕾芒果鬆餅」，剛出爐的鬆餅表面炙烤香甜焦糖，既酥脆又鬆軟、口感酸甜清爽；再搭配鮮奶油及特製卡士達醬、當季愛文芒果、香草冰淇淋，淋上經典芒果醬，大盤味美。使用紙本三倍券消費，優惠88折起。

CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林也與法式甜點品牌「CHANTEZ Pâtisserie穿石」聯手打造6款專屬甜點。像是「嵐朵抹茶檸檬」，清新自然的果香甜度與風味，最適合佐以阿里山精選日曬；「唐寧伯爵茶莊園巧克力蛋糕」是隔水烘烤三層無粉巧克力蛋糕體，搭配野莓果醬、巧克力甘納許和唐寧伯爵茶，口感濃郁不甜膩，搭配瓜地馬拉精選日曬咖啡豆，能引出可可脂的香氣，更添莊園巧克力層次。

「跳跳朱古力」將香氣濃郁的巧克力奶餡加入童趣跳跳糖，體會糖果在舌尖上舞動的滋味。圖／台南晶英酒店提供
「跳跳朱古力」將香氣濃郁的巧克力奶餡加入童趣跳跳糖，體會糖果在舌尖上舞動的滋味。圖／台南晶英酒店提供
「芒芒遇見你」採用產地直送的玉井芒果拌入主廚特製百香果醬，酸甜完美融合。圖／台南晶英酒店提供
「芒芒遇見你」採用產地直送的玉井芒果拌入主廚特製百香果醬，酸甜完美融合。圖／台南晶英酒店提供
全新6款豆留森林專屬甜點，都有建議配搭的咖啡。圖／cama café提供
全新6款豆留森林專屬甜點，都有建議配搭的咖啡。圖／cama café提供
波波諾諾bobonono的磅蛋糕，年銷量超過10萬條。圖／波波諾諾提供
波波諾諾bobonono的磅蛋糕，年銷量超過10萬條。圖／波波諾諾提供
「KUA`AINA酷哇漢堡」X 「ICE MONSTER」聯名打造烤布蕾芒果鬆餅。圖／酷哇漢堡提供
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