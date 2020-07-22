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30間冷凍新門市限定！7-11開賣「巨無霸牛排、畜產冷凍品」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN於全台30間冷凍新店型門市開賣巨無霸牛排、畜產冷凍品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN於全台30間冷凍新店型門市開賣巨無霸牛排、畜產冷凍品。圖／7－ELEVEN提供

看好冷凍市場高達460億元的龐大商機，7－ELEVEN今年1月首度推出冷凍新店型，擴充嚴選素材鮮物，成為家庭的後援冰箱，方便大眾就近採買，目前已拓展至30店，遍及雙北、桃園、新竹、台中、苗栗、嘉義、雲林、台南、高雄、屏東及金門，除了提供急凍水產之外，並與金豐盛、台畜、樹森等3大冷凍食材供應商攜手，首度將暢銷的CHOICE牛肉、雞肉原料標榜產銷履歷、CAS豬肉等超過14款生鮮肉品引進超商通路，以適合個人與小家庭每餐食用小份量設計，並使用保鮮度最佳的貼體包裝，包括梅花牛排、霜降牛排都能買到。

7－ELEVEN表示，冷凍新店型多半設立在住宅型商圈，4台的雙門立式冷凍冰箱及海島型冷凍冰箱已成為標準配備，冷凍食品品項數更高達150種以上，較一般門市多出1倍，包括個人化冷凍食品、素食專區、家庭用冷凍食品、氣炸專區、生鮮水產、畜產商品、台塑有機蔬菜等，成功帶動單店生鮮冷凍業績翻倍成長。

於全台30間7－ELEVEN冷凍新店型門市推出的牛肉主打美國CHOICE等級，貼體包裝雞肉從農場到分切廠都經過產銷履歷驗證，安心溯源有保障，更推出醃漬好的肉品，方便即時料理。

根據7－ELEVEN觀察，購買生鮮冷凍品的族群以30歲以上的上班族、年輕小家庭為主，下午5～6點為銷售尖峰。看準小家庭與個人料理趨勢，畜產冷凍商品皆控制在1～2人的份量，讓大眾能就近購買每日料理食材份量。

此外，7－ELEVEN更製作料理教學影片在門市LINE群組做推廣，透過零廚藝也能輕鬆上手的簡單料理方式，讓不少婆婆媽媽們會在門市LINE群組主動分享自己烹飪的美食照，成為另類的線上料理教室。目前7－ELEVEN共設立汐止尊爵、台中三和門市等兩家實體料理教室，由門市自主經營料理烹飪活動。

金豐盛雞里肌肉，售價89元。圖／7－ELEVEN提供
金豐盛雞里肌肉，售價89元。圖／7－ELEVEN提供
台畜後腿肉絲，售價85元。圖／7－ELEVEN提供
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台畜梅花肉片，售價99元。圖／7－ELEVEN提供
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金豐盛蒜鹽百里香醃雞胸，售價95元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN於全台30間冷凍新店型門市開賣巨無霸牛排、畜產冷凍品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN於全台30間冷凍新店型門市開賣巨無霸牛排、畜產冷凍品。圖／7－ELEVEN提供
金豐盛雞腿切塊，售價80元。圖／7－ELEVEN提供
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美國CHOICE梅花牛排250g是比臉大的巨無霸牛排，售價199元。圖／7－ELEVEN提供
美國CHOICE梅花牛排250g是比臉大的巨無霸牛排，售價199元。圖／7－ELEVEN提供
美國CHOICE霜降牛排160g，售價199元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN今年1月首度推出冷凍新店型，不到半年已拓展至30店，圖為台中三和門市。圖／7－ELEVEN提供
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冰箱 肉品 履歷

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