「V.M.薇薇安・邁爾」樸實無華的黑白世界 盡顯無限可能
對於時間的消逝我們可做些什麼？
在當今科技下，我們無法慰留「日子」與「時間」，請他們留住腳步讓我們得以慢慢、細細地珍惜和擁抱「美好的這天」、「感動的剎那」…雖然沒有可以真正地將「日子」與「時間」收藏的辦法，但有另一種方法—「攝影」，將你我想留住的片刻，透過快門喀擦一聲地珍藏在名為回憶的相簿本內。
在紐約有一位保母，她拍攝，拍街頭日常、拍市井小民、偶爾也拍拍自己，照片中有溫暖亦有城市暗角，或許是興趣使然又或是對她來說這些圍繞在生活周遭，再平常不過的小事才值得這一卷膠片的收藏。而現在的我們也已無法了解她拍攝的初衷…只能藉由她一生拍攝的10萬多張照片，推敲挖掘她內心深處的意義。為數眾多的這些照片，在她生前大部分皆未曾經過沖洗，她可能從沒有看過她拍下的照片，僅在當下透過小小的景窗框，把她看到的日常捕捉下來。她是「薇薇安・邁爾」，她生平捕捉的日常，正於台北松菸文創園區1 號倉庫展出。
多達 105 件作品、4 件印樣以及 4 部超 8 毫米短片，靜靜掛在《薇薇安・邁爾攝影展》牆上，急急不徐地告訴每個到場觀展的人們，照片本身所要傳達的背景故事。在我們進展的同時，除了欣賞「薇薇安・邁爾」樸實無華的黑白世界外，也請留心展場內交錯的迴廊式設計，呈現出「薇薇安・邁爾」在街頭拍攝時可能會發生的變數或者驚奇，只要我們留心觀察每個細節，皆能把我們的日常透過「攝影」紀錄，保存下街道的溫暖、愛人微笑的瞬間、朋友談笑間的狂熱，來讓我們的世界充滿無限可能…
台灣首場「V.M. 薇薇安・邁爾攝影展」即日起至2020/9/6於台北松菸文創園區1 號倉庫展出，購票請上 udn售票網，進展一窺「薇薇安・邁爾」鏡頭視角裡的黑白世界，隨著「薇薇安・邁爾」的保母視角，走入紐約街頭探索未知！
V.M. 薇薇安・邁爾攝影展
展覽日期｜2020年7月4日-2020年9月6日
展覽地點｜松山文創園區1號倉庫（台北市光復南路133號）
展覽購票｜ udn售票網
授權單位｜diChroma Photography
主辦單位｜異角藝術
共同主辦｜台北市文化基金會、松山文創園區
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