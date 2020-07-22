快訊

陸外交部證實：美國要求72小時內關閉陸駐休士頓總領館

烏克蘭「黑鏡」? 武裝挾持公車, 總統被迫推片的人質危機

「V.M.薇薇安・邁爾」樸實無華的黑白世界 盡顯無限可能

聯合新聞網 / 聯合數位文創

對於時間的消逝我們可做些什麼？

在當今科技下，我們無法慰留「日子」與「時間」，請他們留住腳步讓我們得以慢慢、細細地珍惜和擁抱「美好的這天」、「感動的剎那」…雖然沒有可以真正地將「日子」與「時間」收藏的辦法，但有另一種方法—「攝影」，將你我想留住的片刻，透過快門喀擦一聲地珍藏在名為回憶的相簿本內。

在紐約有一位保母，她拍攝，拍街頭日常、拍市井小民、偶爾也拍拍自己，照片中有溫暖亦有城市暗角，或許是興趣使然又或是對她來說這些圍繞在生活周遭，再平常不過的小事才值得這一卷膠片的收藏。而現在的我們也已無法了解她拍攝的初衷…只能藉由她一生拍攝的10萬多張照片，推敲挖掘她內心深處的意義。為數眾多的這些照片，在她生前大部分皆未曾經過沖洗，她可能從沒有看過她拍下的照片，僅在當下透過小小的景窗框，把她看到的日常捕捉下來。她是「薇薇安・邁爾」，她生平捕捉的日常，正於台北松菸文創園區1 號倉庫展出。

多達 105 件作品、4 件印樣以及 4 部超 8 毫米短片，靜靜掛在《薇薇安・邁爾攝影展》牆上，急急不徐地告訴每個到場觀展的人們，照片本身所要傳達的背景故事。在我們進展的同時，除了欣賞「薇薇安・邁爾」樸實無華的黑白世界外，也請留心展場內交錯的迴廊式設計，呈現出「薇薇安・邁爾」在街頭拍攝時可能會發生的變數或者驚奇，只要我們留心觀察每個細節，皆能把我們的日常透過「攝影」紀錄，保存下街道的溫暖、愛人微笑的瞬間、朋友談笑間的狂熱，來讓我們的世界充滿無限可能…

台灣首場「V.M. 薇薇安・邁爾攝影展」即日起至2020/9/6於台北松菸文創園區1 號倉庫展出，購票請上 udn售票網，進展一窺「薇薇安・邁爾」鏡頭視角裡的黑白世界，隨著「薇薇安・邁爾」的保母視角，走入紐約街頭探索未知！

展覽中有一自拍鏡子讓觀展民眾可以透過自拍體會薇薇安・邁爾在攝影階段中探坦自己的過程。圖／聯合數位文創提供
展覽中有一自拍鏡子讓觀展民眾可以透過自拍體會薇薇安・邁爾在攝影階段中探坦自己的過程。圖／聯合數位文創提供
展覽中另規劃一區可拍出薇薇安・邁爾其中一幅自拍像的延伸感。圖／聯合數位文創提供
展覽中另規劃一區可拍出薇薇安・邁爾其中一幅自拍像的延伸感。圖／聯合數位文創提供

V.M. 薇薇安・邁爾攝影展

展覽日期｜2020年7月4日-2020年9月6日

展覽地點｜松山文創園區1號倉庫（台北市光復南路133號）

展覽購票｜ udn售票網

授權單位｜diChroma Photography

主辦單位｜異角藝術

共同主辦｜台北市文化基金會、松山文創園區

攝影 文創

延伸閱讀

7月雙重好康倒數 想「返校」要快

登記不卡關！動滋券登記人數破135萬

振興券「1千變9千」！台北松山意舍加碼送現金抵用券

前店後廠 宜蘭縣中興文創園區開放職人申請進駐

相關新聞

全家便利商店上架「亞太電信月租型門號卡」！限時推月付88元輕速吃到飽方案

挑戰全台最快開通、最便民的電信電商生態圈，亞太電信異業結盟打造跨界零售通路再添新盟友，於全台3,600家全家便利商店上架...

「V.M.薇薇安・邁爾」樸實無華的黑白世界 盡顯無限可能

在當今科技下，我們無法慰留「日子」與「時間」，請他們留住腳步讓我們得以慢慢、細細地珍惜和擁抱「美好的這天」、「感動的剎那」…雖無一個辦法可以真正地將「日子」與「時間」收藏，但有另一種方法—「攝影」，將你我想留住的片刻，透過快門喀擦一聲地珍藏在名為回憶的相簿本內。

積家聯乘MR PORTER超薄腕表 為電影「金牌特務」贊聲

滾石不生苔，如何在變化的時代潮流中維持傳統、同時找到全新可能？百年瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）近...

米其林一星「外帶餐盒」7千有找！3層木盒收17道台灣味

繼疫情期間推出「星級台式手工精緻餐盒」大獲好評後，米其林一星山海樓再推2.0豪華升級版「山海珍寶盒」，分別以「山」、「海...

白蘭氏「夏日清涼補給」6折起再送氣泡水機、刨冰機

白蘭氏因應消費市場多變趨勢，創造「多元飲用情境」搶攻消費者的心。今年4月首度與手搖飲品牌「萬波」合作，推出養蔘飲風味特調...

LOEWE全新復古運動鞋意圖使人包色 MCM球鞋致力環保

老爹鞋風潮漸歇，品牌開始朝向復古運動鞋的輪廓邁進，LOEWE以芭蕾舞鞋為概念設計超舒適運動鞋，巧妙配色誘發選擇困難症；M...

今夏甜點變「大」了！「胖」卡龍、巨大切片蛋糕出列

甜點今夏變「大」了！除了好看、好拍又要好吃，各家還不約而同的主打「大甜點」，像是台南晶英酒店推出精品級的「胖卡龍」、杏桃...

30間冷凍新門市限定！7-11開賣「巨無霸牛排、畜產冷凍品」

看好冷凍市場高達460億元的龐大商機，7－ELEVEN今年1月首度推出冷凍新店型，擴充嚴選素材鮮物，成為家庭的後援冰箱，...

台北、台南遠東大飯店「您出券．我加碼」 每房送千元

國內旅遊、美食振興券熱潮來了！香格里拉台北、台南遠東國際大飯店響應這波振興活動，聯手推出兩大超值優惠，包含餐飲「您出券．...

女力的全盛時代 RICHARD MILLE女性車隊 高速奔馳中

高速、科技、輕盈，始終都是賽車賽事的本質。有別於賽場上清一色的男性身影，崛起的女性力量除了在政治、社會、文化、藝術創作等...

全家便利商店「法式現烤可頌、弄餅家千層餅」全台20家店搶先販售

看好午茶現烤點心商機，全家便利商店今年初在部分門市展開法式「現烤可頌」、中式「千層餅」兩款現烤點心的測試販售，主打當日新...

修杰楷電力太強 拍婚紗照害兩歲女生羞紅臉

台灣頂級訂製禮服品牌林莉婚紗LinLi Boutique今年邁入30歲生日，早在春夏就首度推出由女星温貞菱演繹的形象照系...

熱門新聞

威力彩25億是你？4星座「偏財運爆發」幸運數字、最佳購入時間曝光

幸運兒在這！大樂透頭獎1.3億1注獨得 獎落桃園蘆竹

超旺！今晚大樂透、今彩539頭獎都開在桃園蘆竹

國旅潮爆發！安心旅遊補助不到一個月傳告急 觀光局回應了

7月颱風不見影 天氣風險一張圖看今夏為什麼特別不一樣

頑童瘦子炸出6塊腹肌！他也瘋「168斷食法」變身男神

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。