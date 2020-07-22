「V.M.薇薇安・邁爾」樸實無華的黑白世界 盡顯無限可能

對於時間的消逝我們可做些什麼？

在當今科技下，我們無法慰留「日子」與「時間」，請他們留住腳步讓我們得以慢慢、細細地珍惜和擁抱「美好的這天」、「感動的剎那」…雖然沒有可以真正地將「日子」與「時間」收藏的辦法，但有另一種方法—「攝影」，將你我想留住的片刻，透過快門喀擦一聲地珍藏在名為回憶的相簿本內。

在紐約有一位保母，她拍攝，拍街頭日常、拍市井小民、偶爾也拍拍自己，照片中有溫暖亦有城市暗角，或許是興趣使然又或是對她來說這些圍繞在生活周遭，再平常不過的小事才值得這一卷膠片的收藏。而現在的我們也已無法了解她拍攝的初衷…只能藉由她一生拍攝的10萬多張照片，推敲挖掘她內心深處的意義。為數眾多的這些照片，在她生前大部分皆未曾經過沖洗，她可能從沒有看過她拍下的照片，僅在當下透過小小的景窗框，把她看到的日常捕捉下來。她是「薇薇安・邁爾」，她生平捕捉的日常，正於台北松菸文創園區1 號倉庫展出。

多達 105 件作品、4 件印樣以及 4 部超 8 毫米短片，靜靜掛在《薇薇安・邁爾攝影展》牆上，急急不徐地告訴每個到場觀展的人們，照片本身所要傳達的背景故事。在我們進展的同時，除了欣賞「薇薇安・邁爾」樸實無華的黑白世界外，也請留心展場內交錯的迴廊式設計，呈現出「薇薇安・邁爾」在街頭拍攝時可能會發生的變數或者驚奇，只要我們留心觀察每個細節，皆能把我們的日常透過「攝影」紀錄，保存下街道的溫暖、愛人微笑的瞬間、朋友談笑間的狂熱，來讓我們的世界充滿無限可能…

台灣首場「V.M. 薇薇安・邁爾攝影展」即日起至2020/9/6於台北松菸文創園區1 號倉庫展出，購票請上 udn售票網 ，進展一窺「薇薇安・邁爾」鏡頭視角裡的黑白世界，隨著「薇薇安・邁爾」的保母視角，走入紐約街頭探索未知！

展覽中有一自拍鏡子讓觀展民眾可以透過自拍體會薇薇安・邁爾在攝影階段中探坦自己的過程。圖／聯合數位文創提供 展覽中另規劃一區可拍出薇薇安・邁爾其中一幅自拍像的延伸感。圖／聯合數位文創提供

V.M. 薇薇安・邁爾攝影展

展覽日期｜2020年7月4日-2020年9月6日

展覽地點｜松山文創園區1號倉庫（台北市光復南路133號）

展覽購票｜ udn售票網

授權單位｜diChroma Photography

主辦單位｜異角藝術

共同主辦｜台北市文化基金會、松山文創園區