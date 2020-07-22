台北、台南遠東大飯店「您出券．我加碼」 每房送千元

國內旅遊、美食振興券熱潮來了！香格里拉台北、台南遠東國際大飯店響應這波振興活動，聯手推出兩大超值優惠，包含餐飲「您出券．我加碼」消費千元加碼送，以及住房「食宿享樂加倍」專案。

即日起，只要在香格里拉台北或台南遠東飯店任一餐廳用餐並以振興券支付，使用1,000元振興券可抵1,300元；於任一酒廊及蛋糕店消費每1,000元振興券可抵1,200元。響應安心旅遊推出的住房「食宿享樂加倍」，透過飯店官網、電話或電子郵件預訂周日至周五住房，且於訂房時告知使用旅遊補助，不僅每房可享1,000元旅遊補助，台北遠東還加碼每房送1,000元餐飲抵用金、台南遠東送500元遠東CAFÉ自助餐廳抵用金，讓度假輕鬆加值。

此外，兩家飯店有多種住房優惠選擇，例如「雙城．雙饗」住房專案，9月底前雙人入住台北遠東每晚5,100元起、台南遠東3,800元起，可享早餐及房型升等、豪華閣貴賓禮遇等超值優惠；台北遠東還有「住一晚送一晚」的城市奢旅提案，以及適合全家出遊的親子住房專案。

喜愛自在漫遊的風格旅人，則推薦台南遠東的平日超值「省荷包住房專案」專案，另外還有與人氣插畫家「鬼門圖文」及密室逃脫「神不在場」等聯名推出的城市遊戲解謎包、主打「台南玩樂假期」實境遊戲城市解謎住房專案。