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女力的全盛時代 RICHARD MILLE女性車隊 高速奔馳中

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
RICHARD MILLE車隊成員：（由左至右）：車手Tatiana Calderon、隊長Katherine Legge，以及車手Sophia Floersch。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE車隊成員：（由左至右）：車手Tatiana Calderon、隊長Katherine Legge，以及車手Sophia Floersch。圖 / RICHARD MILLE提供。

高速、科技、輕盈，始終都是賽車賽事的本質。有別於賽場上清一色的男性身影，崛起的女性力量除了在政治、社會、文化、藝術創作等不同領域發光發熱之後，現在也正於強調耐力與精密判斷的賽車場上，崢嶸頭角。

事實上，今年歐洲利曼系列賽的第一場正賽Le Castellet 4小時耐力賽（4 Hours of Le Castellet）開始前，事先更由三位正規車手與一位電競車手組隊，透過遠端連線，別開生面參與了一場虛擬的24小時利曼耐力賽，並提高了他們參與正規賽事的企圖力與渴望；而Le Castellet 4小時耐力賽已於法國時間7月19日完成，RICHARD MILLE車隊最後取得LM P2組別排名第五的成績，小試身手。

Le Castellet 4小時耐力賽第一場的正規賽，已於7月19日完成，RICHARD MILLE車隊最後取得LMP2組別排名第五的成績。圖 / RICHARD MILLE提供。
Le Castellet 4小時耐力賽第一場的正規賽，已於7月19日完成，RICHARD MILLE車隊最後取得LMP2組別排名第五的成績。圖 / RICHARD MILLE提供。
賽車手Tatiana Calderon佩戴了RICHARD MILLE RM 007腕表。圖 / RICHARD MILLE提供。
賽車手Tatiana Calderon佩戴了RICHARD MILLE RM 007腕表。圖 / RICHARD MILLE提供。

想看到更多RICHARD MILLE與女性車手奔馳的英姿？下一場Spa-Francorchamps 4小時耐力賽已經蓄勢待發，將在八月九號移師比利時，並可透過官方網站或電視轉播，得到更多的賽事情報。

一向由男性主導的賽車場上，全女性車手的RICHARD MILLE車隊，帶來迥異過往的鮮明能量。圖 / RICHARD MILLE提供。
一向由男性主導的賽車場上，全女性車手的RICHARD MILLE車隊，帶來迥異過往的鮮明能量。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE，RM 007腕表，五級鈦合金，自動上鍊機芯，45 X 31 X 10.09（mm），時間顯示，垂直日期顯示，停秒功能，175萬元。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE，RM 007腕表，五級鈦合金，自動上鍊機芯，45 X 31 X 10.09（mm），時間顯示，垂直日期顯示，停秒功能，175萬元。圖 / RICHARD MILLE提供。

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