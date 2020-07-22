女力的全盛時代 RICHARD MILLE女性車隊 高速奔馳中

高速、科技、輕盈，始終都是賽車賽事的本質。有別於賽場上清一色的男性身影，崛起的女性力量除了在政治、社會、文化、藝術創作等不同領域發光發熱之後，現在也正於強調耐力與精密判斷的賽車場上，崢嶸頭角。

事實上，今年歐洲利曼系列賽的第一場正賽Le Castellet 4小時耐力賽（4 Hours of Le Castellet）開始前，事先更由三位正規車手與一位電競車手組隊，透過遠端連線，別開生面參與了一場虛擬的24小時利曼耐力賽，並提高了他們參與正規賽事的企圖力與渴望；而Le Castellet 4小時耐力賽已於法國時間7月19日完成，RICHARD MILLE車隊最後取得LM P2組別排名第五的成績，小試身手。

Le Castellet 4小時耐力賽第一場的正規賽，已於7月19日完成，RICHARD MILLE車隊最後取得LMP2組別排名第五的成績。圖 / RICHARD MILLE提供。 賽車手Tatiana Calderon佩戴了RICHARD MILLE RM 007腕表。圖 / RICHARD MILLE提供。