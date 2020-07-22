全家便利商店「法式現烤可頌、弄餅家千層餅」全台20家店搶先販售
看好午茶現烤點心商機，全家便利商店今年初在部分門市展開法式「現烤可頌」、中式「千層餅」兩款現烤點心的測試販售，主打當日新鮮現烤、香味撲鼻，尤其是「現烤可頌」開賣首日就創造排隊熱潮，開賣不到3個月銷售破萬顆，更有網友開箱討論敲碗求想吃，目前已於全台20家店開賣、部分門市並非兩款都有，全家便利商店宣布即日起擴大導入，預計今年將擴增至百間門市販售。
全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，去年測試推出烤馬鈴薯，以小份量、方便性、健康的原型食物受到好評，目前已拓展至近百家門市，成為夯番薯之後的熱賣現烤點心，銷售時段集中於下午3點至5點，顯示便利商店在下午茶時段出現嶄新商機，今年將以「現烤可頌」、「千層餅」兩款現烤點心搶攻市場。
全家便利商店「現烤可頌」使用法國直送冷凍麵糰，以法國國際級認證奶油AOP為原料製作，每天於門市內現烤後販售，外皮酥脆、內裡柔韌有嚼勁、內餡散發奶油香，開賣以來許多消費者買來當早餐或下午茶點心，並時常搭配咖啡併買，單顆售價25元，並推出2入特價39元與購買可享搭配單品咖啡半價的長期優惠。
導入現烤千層餅的緣由，則來自全家便利商店針對台鐵車站店的開發可方便旅客型消費者快速取、好攜帶的即食鮮食，鮮食開發團隊尋覓多時發現中式點心品牌「弄餅家」總是在車站或轉運站的小攤位前大排長龍，口味多元、老少皆宜是歷久不衰的原因，因此與「弄餅家」合作，推出鮮肉、芋頭、芝麻等3款人氣口味「千層餅」。
「弄餅家」千層餅以真材實料、獨家純手工作法創造出千層的鬆軟口感，經典「鮮肉千層餅」採用CAS認證合格的豬後腿瘦肉，「芋頭千層餅」將芋頭去皮後運用蒸煮保留原有的香氣與鬆軟度，「芝麻千層餅」使用新鮮黑芝麻打散之後一粒粒填進餅皮中，香氣甘醇，單顆售價皆為30元，搭配指定飲料可享49元超值配優惠。
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