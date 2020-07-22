修杰楷電力太強 拍婚紗照害兩歲女生羞紅臉

台灣頂級訂製禮服品牌林莉婚紗LinLi Boutique今年邁入30歲生日，早在春夏就首度推出由女星温貞菱演繹的形象照系列，而最新釋出的秋冬形象照更是特別找來曾獲網友票選為「暖心男神」代表的男星修杰楷擔任主角，顛覆婚紗照普遍習慣由女性展演的傳統，大秀時尚暖爸的魅力。

在這次的形象照裡，修杰楷除了有帥氣的新郎西服獨照之外，最主要的拍攝還是要呈現秋冬新推出的小禮服系列。LinLi Boutique把高級訂製禮服像是照了縮小燈一樣，並選擇鮮明的色彩打造迷你的禮服，除了白紗之外還有像是嬰兒粉和桃紅色的前短後長設計、莫蘭迪藍色的層次堆疊蓬蓬裙等共5款作品。修杰楷也透露在看到這些禮服的第一眼非常驚豔，「是會讓所有大人小孩都陷入瘋狂的夢想婚紗。」而他自己心目中的完美婚紗是要帶有夢幻蕾絲的古典元素。