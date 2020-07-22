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修杰楷電力太強 拍婚紗照害兩歲女生羞紅臉

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
和三位可愛的兩歲女童一起入鏡，修杰楷也自然展現像是父女相處的溫馨氛圍。圖／LinLi Boutique提供
和三位可愛的兩歲女童一起入鏡，修杰楷也自然展現像是父女相處的溫馨氛圍。圖／LinLi Boutique提供

台灣頂級訂製禮服品牌林莉婚紗LinLi Boutique今年邁入30歲生日，早在春夏就首度推出由女星温貞菱演繹的形象照系列，而最新釋出的秋冬形象照更是特別找來曾獲網友票選為「暖心男神」代表的男星修杰楷擔任主角，顛覆婚紗照普遍習慣由女性展演的傳統，大秀時尚暖爸的魅力。

在這次的形象照裡，修杰楷除了有帥氣的新郎西服獨照之外，最主要的拍攝還是要呈現秋冬新推出的小禮服系列。LinLi Boutique把高級訂製禮服像是照了縮小燈一樣，並選擇鮮明的色彩打造迷你的禮服，除了白紗之外還有像是嬰兒粉和桃紅色的前短後長設計、莫蘭迪藍色的層次堆疊蓬蓬裙等共5款作品。修杰楷也透露在看到這些禮服的第一眼非常驚豔，「是會讓所有大人小孩都陷入瘋狂的夢想婚紗。」而他自己心目中的完美婚紗是要帶有夢幻蕾絲的古典元素。

和三位可愛的兩歲女童一起入鏡，修杰楷也自然展現像是父女相處的溫馨氛圍，但過程中也重現求婚橋段，迷人的微笑和電眼甚至讓對視的小女童臉都紅了！至於求婚有什麼要注意的細節？他表示最重要的就是男生要雙眼注視對方，把自己內心真正想說的話及想與對方共度一生的心真摯誠懇地向對方表達。那怎樣形象的女人才是他心目中的女神？「具備成熟體貼的性格，充滿獨立的想法，但在私下同時保有童心和依賴感。」聽起來完全就是賈靜雯呢！

修杰楷為LinLi Boutique拍攝秋冬形象照。圖／LinLi Boutique提供
修杰楷為LinLi Boutique拍攝秋冬形象照。圖／LinLi Boutique提供
修杰楷為LinLi Boutique拍攝秋冬形象照。圖／LinLi Boutique提供
修杰楷為LinLi Boutique拍攝秋冬形象照。圖／LinLi Boutique提供
修杰楷為LinLi Boutique拍攝秋冬形象照。圖／LinLi Boutique提供
修杰楷為LinLi Boutique拍攝秋冬形象照。圖／LinLi Boutique提供
修杰楷為LinLi Boutique拍攝秋冬形象照。圖／LinLi Boutique提供
修杰楷為LinLi Boutique拍攝秋冬形象照。圖／LinLi Boutique提供
重現求婚橋段，修杰楷迷人的微笑和電眼甚至讓對視的小女童臉都紅了。圖／LinLi Boutique提供
重現求婚橋段，修杰楷迷人的微笑和電眼甚至讓對視的小女童臉都紅了。圖／LinLi Boutique提供
和三位可愛的兩歲女童一起入鏡，修杰楷也自然展現像是父女相處的溫馨氛圍。圖／LinLi Boutique提供
和三位可愛的兩歲女童一起入鏡，修杰楷也自然展現像是父女相處的溫馨氛圍。圖／LinLi Boutique提供
LinLi Boutique推出迷你高級訂製禮服。圖／LinLi Boutique提供
LinLi Boutique推出迷你高級訂製禮服。圖／LinLi Boutique提供
修杰楷為LinLi Boutique拍攝秋冬形象照。圖／LinLi Boutique提供
修杰楷為LinLi Boutique拍攝秋冬形象照。圖／LinLi Boutique提供
LinLi Boutique推出迷你高級訂製禮服。圖／LinLi Boutique提供
LinLi Boutique推出迷你高級訂製禮服。圖／LinLi Boutique提供
修杰楷為LinLi Boutique拍攝秋冬形象照。圖／LinLi Boutique提供
修杰楷為LinLi Boutique拍攝秋冬形象照。圖／LinLi Boutique提供

婚紗

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