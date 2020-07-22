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超模變身優雅女巨人 VALENTINO純白系列高訂秀美如仙境

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
在服裝刻意延伸線條的安排下，創意總監Pierpaolo Piccioli謝幕身影像個可愛小矮人。圖／VALENTINO提供
在服裝刻意延伸線條的安排下，創意總監Pierpaolo Piccioli謝幕身影像個可愛小矮人。圖／VALENTINO提供

本季脫離以往高訂統一發表時程的VALENTINO，終於在台灣時間昨晚十點揭露了2020-21秋冬高訂系列作品。在許多品牌都以純影片或照片作為呈現方式的熱潮下，創意總監Pierpaolo Piccioli選擇結合傳統與科技，透過實際的展演活動搭配事先拍好的影片並線上直播，並在其中放入一點特別的安排讓透過網路收看的人感受到各種不確定性，也增添實驗性帶來的趣味。

整個直播分為兩個階段，第一階段就是影片部分，Pierpaolo Piccioli邀請了攝影大師Nick Knight合作，在影片中我們可以看到模特兒身上的全新高級訂製服變成投影裝置，華麗裙擺映出各種光影、花朵、飛鳥、線條等構成的影像，搭配服裝本身的特質與細節像是立體裁片、閃閃發光的亮片等更是能讓視覺效果加乘。而先前提到的「讓觀看者感受到的不確定性」，則來自影片中加入的雜訊，似乎像是刻意要引起數位時代獨有的焦慮感，進而反思科技之於時裝的關係。

第二階段則是在羅馬電影片場（Cinecittà Studios）的現場展演，聚光燈輪流讓包括Mariacarla Boscono和Vittoria Ceretti等15位模特兒像是優雅的巨人逐一在黑暗中亮相，有的還是坐著鞦韆從天而降，他們身上的服裝都刻意延伸、放大線條，超長的布料像是瀑布一樣傾瀉，也可以明顯看到本季主軸就是「白色」，純淨的「白」象徵著萬物之始的空白、工匠精神與執著追求，以及未知的可能，甚至也是夢的起點。

Pierpaolo Piccioli認為：「時尚是一種深刻的人類活動，是用雙手賦予物質形態，使創意和靈感的泉源得以浸潤生活。」藉由這次的高訂系列發表，他想凸顯的正是人的價值，透過這樣放大服裝比例與結合投影的方式得以讓視線更能被聚焦在人的身上，所帶來的震撼度也更強烈。

服裝都刻意延伸、放大線條，超長的布料像是瀑布一樣傾瀉。圖／VALENTINO提供
服裝都刻意延伸、放大線條，超長的布料像是瀑布一樣傾瀉。圖／VALENTINO提供
服裝都刻意延伸、放大線條，超長的布料像是瀑布一樣傾瀉。圖／VALENTINO提供
服裝都刻意延伸、放大線條，超長的布料像是瀑布一樣傾瀉。圖／VALENTINO提供
本季主軸就是「白色」，純淨的「白」象徵著萬物之始的空白、工匠精神與執著追求，以及未知的可能，甚至也是夢的起點。圖／VALENTINO提供
本季主軸就是「白色」，純淨的「白」象徵著萬物之始的空白、工匠精神與執著追求，以及未知的可能，甚至也是夢的起點。圖／VALENTINO提供
VALENTINO 2020-21秋冬高訂系列作品與攝影大師Nick Knight合作。圖／VALENTINO提供
VALENTINO 2020-21秋冬高訂系列作品與攝影大師Nick Knight合作。圖／VALENTINO提供
15位模特兒像是優雅的巨人逐一在黑暗中亮相，有的還是坐著鞦韆從天而降。圖／VALENTINO提供
15位模特兒像是優雅的巨人逐一在黑暗中亮相，有的還是坐著鞦韆從天而降。圖／VALENTINO提供
本季主軸就是「白色」，純淨的「白」象徵著萬物之始的空白、工匠精神與執著追求，以及未知的可能，甚至也是夢的起點。圖／VALENTINO提供
本季主軸就是「白色」，純淨的「白」象徵著萬物之始的空白、工匠精神與執著追求，以及未知的可能，甚至也是夢的起點。圖／VALENTINO提供
本季主軸就是「白色」，純淨的「白」象徵著萬物之始的空白、工匠精神與執著追求，以及未知的可能，甚至也是夢的起點。圖／VALENTINO提供
本季主軸就是「白色」，純淨的「白」象徵著萬物之始的空白、工匠精神與執著追求，以及未知的可能，甚至也是夢的起點。圖／VALENTINO提供
服裝都刻意延伸、放大線條，超長的布料像是瀑布一樣傾瀉。圖／VALENTINO提供
服裝都刻意延伸、放大線條，超長的布料像是瀑布一樣傾瀉。圖／VALENTINO提供
創意總監Pierpaolo Piccioli和超模Mariacarla Boscono。圖／VALENTINO提供
創意總監Pierpaolo Piccioli和超模Mariacarla Boscono。圖／VALENTINO提供
服裝都刻意延伸、放大線條，超長的布料像是瀑布一樣傾瀉。圖／VALENTINO提供
服裝都刻意延伸、放大線條，超長的布料像是瀑布一樣傾瀉。圖／VALENTINO提供
VALENTINO 2020-21秋冬高訂系列作品與攝影大師Nick Knight合作。圖／VALENTINO提供
VALENTINO 2020-21秋冬高訂系列作品與攝影大師Nick Knight合作。圖／VALENTINO提供
服裝都刻意延伸、放大線條，超長的布料像是瀑布一樣傾瀉。圖／VALENTINO提供
服裝都刻意延伸、放大線條，超長的布料像是瀑布一樣傾瀉。圖／VALENTINO提供
VALENTINO 2020-21秋冬高訂系列作品與攝影大師Nick Knight合作。圖／VALENTINO提供
VALENTINO 2020-21秋冬高訂系列作品與攝影大師Nick Knight合作。圖／VALENTINO提供
本季主軸就是「白色」，純淨的「白」象徵著萬物之始的空白、工匠精神與執著追求，以及未知的可能，甚至也是夢的起點。圖／VALENTINO提供
本季主軸就是「白色」，純淨的「白」象徵著萬物之始的空白、工匠精神與執著追求，以及未知的可能，甚至也是夢的起點。圖／VALENTINO提供

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