超模變身優雅女巨人 VALENTINO純白系列高訂秀美如仙境

本季脫離以往高訂統一發表時程的VALENTINO，終於在台灣時間昨晚十點揭露了2020-21秋冬高訂系列作品。在許多品牌都以純影片或照片作為呈現方式的熱潮下，創意總監Pierpaolo Piccioli選擇結合傳統與科技，透過實際的展演活動搭配事先拍好的影片並線上直播，並在其中放入一點特別的安排讓透過網路收看的人感受到各種不確定性，也增添實驗性帶來的趣味。

整個直播分為兩個階段，第一階段就是影片部分，Pierpaolo Piccioli邀請了攝影大師Nick Knight合作，在影片中我們可以看到模特兒身上的全新高級訂製服變成投影裝置，華麗裙擺映出各種光影、花朵、飛鳥、線條等構成的影像，搭配服裝本身的特質與細節像是立體裁片、閃閃發光的亮片等更是能讓視覺效果加乘。而先前提到的「讓觀看者感受到的不確定性」，則來自影片中加入的雜訊，似乎像是刻意要引起數位時代獨有的焦慮感，進而反思科技之於時裝的關係。

第二階段則是在羅馬電影片場（Cinecittà Studios）的現場展演，聚光燈輪流讓包括Mariacarla Boscono和Vittoria Ceretti等15位模特兒像是優雅的巨人逐一在黑暗中亮相，有的還是坐著鞦韆從天而降，他們身上的服裝都刻意延伸、放大線條，超長的布料像是瀑布一樣傾瀉，也可以明顯看到本季主軸就是「白色」，純淨的「白」象徵著萬物之始的空白、工匠精神與執著追求，以及未知的可能，甚至也是夢的起點。