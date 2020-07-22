聽新聞
test
0:00 / 0:00
手表「粉」夏天！HUBLOT天空戴手上 真力時獻粉紅愛心
今年夏天最in的色彩，絕對是馬卡龍調的粉色系！除了服裝配件，手表也跟上這股粉彩趨勢。出手向來大膽創新的瑞士製表品牌宇舶（HUBLOT），耗時4年研發出專利彩色陶瓷，今年新作Big Bang Unico天空藍陶瓷腕表彷彿將天空的粉藍摘下。真力時（ZENITH）則是結合慈善機構瑞士粉紅絲帶（PINK RIBBON SWITZERLAND），為女性推出品牌迄今為止最為華麗的DEFY EL PRIMERO 21粉紅女士腕表。
陶瓷材質低敏抗磨，配戴起來輕盈舒適，近年來燒結技術更有長足的進步，不過要燒出美麗的顏色則需在粉末配方上不斷嘗試，並不容易。宇舶耗時四年研發專利彩色陶瓷材質，於2019年正式生產上市，除了均勻繽紛的色彩幾乎囊括所有Pantone色卡上的顏色，硬度更比一般陶瓷高（從原本維氏硬度1,200HV2提升到維氏硬度1500HV1）。新作Big Bang Unico天空藍陶瓷腕表，彷彿將蔚藍海岸海天一色的美景摘下，散發悠閒愜意的度假情調。
真力時首次以粉色鍍層處理機芯橋板，推出搭載百分之一秒計時機芯的DEFY EL PRIMERO 21粉紅腕表，並將結合力與美的這款腕表獻給世界各地正在與乳癌抗爭的女性，希望傳遞正能量與希望。除了腕表銷售收入將捐贈給瑞士粉紅絲帶機構，同時也將為9月26日的瑞士粉紅絲帶10周年公益音樂會活動捐出一枚獨一無二的腕表拍賣，資助瑞士抗癌研究聯盟（SAKK）的VISION I專案。DEFY EL PRIMERO 21粉紅腕表除了可以直接欣賞到粉色VD鍍層處理機芯，玫瑰金表圈鑲嵌長階梯形切割粉色剛玉，與機芯及表帶顏色相呼應。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言