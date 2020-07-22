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手表「粉」夏天！HUBLOT天空戴手上 真力時獻粉紅愛心

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HUBLOT Big Bang Unico 45毫米天空藍陶瓷腕表，66萬8,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico 45毫米天空藍陶瓷腕表，66萬8,000元，限量100只。圖／宇舶表提供

今年夏天最in的色彩，絕對是馬卡龍調的粉色系！除了服裝配件，手表也跟上這股粉彩趨勢。出手向來大膽創新的瑞士製表品牌宇舶（HUBLOT），耗時4年研發出專利彩色陶瓷，今年新作Big Bang Unico天空藍陶瓷腕表彷彿將天空的粉藍摘下。真力時（ZENITH）則是結合慈善機構瑞士粉紅絲帶（PINK RIBBON SWITZERLAND），為女性推出品牌迄今為止最為華麗的DEFY EL PRIMERO 21粉紅女士腕表。

陶瓷材質低敏抗磨，配戴起來輕盈舒適，近年來燒結技術更有長足的進步，不過要燒出美麗的顏色則需在粉末配方上不斷嘗試，並不容易。宇舶耗時四年研發專利彩色陶瓷材質，於2019年正式生產上市，除了均勻繽紛的色彩幾乎囊括所有Pantone色卡上的顏色，硬度更比一般陶瓷高（從原本維氏硬度1,200HV2提升到維氏硬度1500HV1）。新作Big Bang Unico天空藍陶瓷腕表，彷彿將蔚藍海岸海天一色的美景摘下，散發悠閒愜意的度假情調。

真力時首次以粉色鍍層處理機芯橋板，推出搭載百分之一秒計時機芯的DEFY EL PRIMERO 21粉紅腕表，並將結合力與美的這款腕表獻給世界各地正在與乳癌抗爭的女性，希望傳遞正能量與希望。除了腕表銷售收入將捐贈給瑞士粉紅絲帶機構，同時也將為9月26日的瑞士粉紅絲帶10周年公益音樂會活動捐出一枚獨一無二的腕表拍賣，資助瑞士抗癌研究聯盟（SAKK）的VISION I專案。DEFY EL PRIMERO 21粉紅腕表除了可以直接欣賞到粉色VD鍍層處理機芯，玫瑰金表圈鑲嵌長階梯形切割粉色剛玉，與機芯及表帶顏色相呼應。

HUBLOT Big Bang Unico 45毫米天空藍陶瓷腕表，66萬8,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico 45毫米天空藍陶瓷腕表，66萬8,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
（左）HUBLOT Big Bang Unico 45毫米天空藍陶瓷腕表，66萬8,000元，限量100只。圖／宇舶表提供（右）ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 44毫米玫瑰金鑲鑽粉紅腕表，208萬5,500元。圖／真力時提供
（左）HUBLOT Big Bang Unico 45毫米天空藍陶瓷腕表，66萬8,000元，限量100只。圖／宇舶表提供（右）ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 44毫米玫瑰金鑲鑽粉紅腕表，208萬5,500元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 44毫米玫瑰金鑲鑽粉紅腕表，208萬5,500元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 44毫米玫瑰金鑲鑽粉紅腕表，208萬5,500元。圖／真力時提供
HUBLOT Big Bang Unico 45毫米天空藍陶瓷腕表，66萬8,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico 45毫米天空藍陶瓷腕表，66萬8,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 44毫米玫瑰金鑲鑽粉紅腕表，208萬5,500元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 44毫米玫瑰金鑲鑽粉紅腕表，208萬5,500元。圖／真力時提供
真力時DEFY EL PRIMERO 21粉紅腕表自動盤。圖／真力時提供
真力時DEFY EL PRIMERO 21粉紅腕表自動盤。圖／真力時提供
真力時DEFY EL PRIMERO 21粉紅腕表機芯夾板。圖／真力時提供
真力時DEFY EL PRIMERO 21粉紅腕表機芯夾板。圖／真力時提供

腕表 瑞士 品牌

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