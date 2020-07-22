手表「粉」夏天！HUBLOT天空戴手上 真力時獻粉紅愛心

今年夏天最in的色彩，絕對是馬卡龍調的粉色系！除了服裝配件，手表也跟上這股粉彩趨勢。出手向來大膽創新的瑞士製表品牌宇舶（HUBLOT），耗時4年研發出專利彩色陶瓷，今年新作Big Bang Unico天空藍陶瓷腕表彷彿將天空的粉藍摘下。真力時（ZENITH）則是結合慈善機構瑞士粉紅絲帶（PINK RIBBON SWITZERLAND），為女性推出品牌迄今為止最為華麗的DEFY EL PRIMERO 21粉紅女士腕表。

陶瓷材質低敏抗磨，配戴起來輕盈舒適，近年來燒結技術更有長足的進步，不過要燒出美麗的顏色則需在粉末配方上不斷嘗試，並不容易。宇舶耗時四年研發專利彩色陶瓷材質，於2019年正式生產上市，除了均勻繽紛的色彩幾乎囊括所有Pantone色卡上的顏色，硬度更比一般陶瓷高（從原本維氏硬度1,200HV2提升到維氏硬度1500HV1）。新作Big Bang Unico天空藍陶瓷腕表，彷彿將蔚藍海岸海天一色的美景摘下，散發悠閒愜意的度假情調。