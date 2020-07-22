熱炸！用香味來療癒心情 王心恬最愛葡萄柚、茉莉香氛

台灣這個夏天真的熱炸了！每天在外面奔波，心情也隨著天氣煩躁起來，回到家中，除了開啟冷氣，該如何平靜心情呢？名模王心恬就喜歡用香氛，來舒緩心情。由她創辦的NAMUA那木瓦精油香氛品牌，在夏天推出2款全新香味系列，以中性清爽的「葡萄柚x橡木苔」、清新的「茉莉x薄荷」，聞著聞著，彷彿就飛出國度假了。

王心恬從小就喜歡香氛，因此創辦NAMUA那木瓦，每款香氛都投入調香，希望能用香氛創造記憶與故事。夏天就要來點清爽與療癒的香氣。

充滿清新迷人的葡萄柚，搭配木質調的橡木苔，讓人在炎熱的天氣下，得到喘息的時間，「葡萄柚x橡木苔」前調就以葡萄柚、蜜橘帶出，中調有雞蛋花、橙花，讓人能忘掉負面能量，後調就是木香味，是款中性香氛。

另款「茉莉x薄荷」則是帶著大家去旅行，前調就以茉莉、尤加利帶出準備度假的好心情，中調有玫瑰、薄荷與小蒼蘭，讓大家找回旅遊的快樂節奏，尾調則有小茴香與百合，餘韻無窮。