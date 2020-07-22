要成為海賊王的男人看過來！必收G-Shock與One Piece聯名表

繼「七龍珠」之後，G-SHOCK 再度推出話題聯名表，與尾田榮一郎創作的少年漫畫《ONE PIECE（海賊王）》合作，推出限量款腕表，滿足了不少動漫迷收藏周邊產品的心。而喜歡硬派作風的人，G-SHOCK 同樣備有第七代FROGMAN表，強悍功能輕易克服各種惡劣環境。

日本漫畫家尾田榮一郎的名作《ONE PIECE（海賊王）》，陪伴不少人經過慘綠年少，主角「草帽小子」魯夫、娜美、香吉士等人的形象，更是深植心中。G-SHOCK 便選在暑假的期間，推出了以GA-110為基礎的海賊王限量表款，就是要喚起大家的青春回憶。這只聯名表，有著超過50毫米的大表徑，以黑色為主色調，表帶上印刷上不斷壯大變身的魯夫圖案。並在9點鐘方向的小轉盤點綴上魯夫的草帽，而3點鐘方向則印有「WANTED」字樣，當時針與分針分別指向2點鐘和4點鐘位置時，表盤就會呈現出金色「X」字樣，代表魯夫胸口上的疤痕。此外，表盒包裝、鐵盒與表背皆有「G-SHOCK x ONE PIECE」字樣，增添收藏的價值與樂趣，預計7月25日開賣。

海賊王GA-110JOP腕表的表帶上印刷上不斷壯大變身的魯夫圖案。圖／Casio提供

而G-SHOCK最知名的潛水表FROGMAN在今年也推出第七代版本，全新的GWF-A1000系列腕表，維持經典的不對稱表殼設計，三針三圈的表盤，以指針顯示本地時間、第二時間、潮汐資料和潛水時間測量，同時也是第一款全指針的FROGMAN。不僅如此，時針、分針與世界時區指針由三個雙線圈馬達獨立驅動，模式切換下也能高速運轉不延遲。而且表殼和表背採用一體成形碳纖維強化樹脂製，搭配全新的碳纖維核心防護構造CARBON CORE GUARD，展現更好的抗衝擊性與輕巧，與前一代相比，減少了22公克重量。並透過內表殼金屬環上的6顆螺絲，將表面玻璃鎖緊以達到200公尺認證防水標準，搭配氟化彈性表帶，兼具親膚、抗污與抗水解，更經得起惡劣環境考驗。

表盒包裝、鐵盒與表背皆有「G-SHOCK x ONE PIECE」字樣，增添收藏的價值與樂趣。圖／Casio提供

9點鐘位置的小轉盤點綴上魯夫的草帽，而3點鐘位置則印有「WANTED」字樣。圖／Casio提供

海賊王GA-110JOP腕表的表背有「G-SHOCK x ONE PIECE」字樣。圖／Casio提供

G-SHOCK海賊王GA-110JOP腕表7,300元。圖／Casio提供

G-SHOCK FROGMAN系列GWF-A1000-1A2腕表25,000元。

G-SHOCK FROGMAN系列GWF-A1000-1A4腕表25,000元。