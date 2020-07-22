樂桃航空即起全恢復日本國內航班 8月還要開2條新航線

樂桃航空今天宣布，即日起，全面恢復日本國內航線，總計22條航線，共約100個航班。另8月1日起，將會新增東京（成田）－釧路、宮崎兩條新航線。

受新型冠狀病毒影響，樂桃自3月起針對部分航線進行減班及停飛措施。從6月開始，樂桃開始階段性地恢復航班，自6月19日起，日本國內22條航線已全面恢復，而今日則是恢復所有日本國內航線的所有航班。

除了恢復日本國內航班，樂桃說8月1日起至8月31日，預計將增加日本國內線航班數，以達到當初事業計畫目標的3,822班，增班航線11條共552班次。此外，8月1日起，將會新增東京（成田）－釧路、宮崎兩條新航線。

樂桃說，將會持續進行徹底地防疫措施，包括工作人員一律配戴口罩、手套並使用塑膠隔板外，也進行完整的機內消毒措施，此外，樂桃航空機艙內每三分鐘就會更新一次空氣，在官方網站上亦有說明影片供旅客查看。

此外，針對旅客自我防疫的部分，樂桃呼籲旅客在出發前應先自行量測體溫，並保持機場內的社交距離，同時也應減少機內交談，希望藉此可以同時完成飛航運輸及防疫的兩大目標。