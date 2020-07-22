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56不能亡！KKBOX獨家上架神曲「我難過」帶你重溫經典偶像劇
鄉民神曲「我難過」即日起獨家上架KKBOX！台灣經典偶像劇《MVP情人》開播18週年，KKBOX集結了所有喬傑立家族近300首歌曲，包含5566、K ONE、183 Club、七朵花等陪伴台灣眾多風靡七、八年級生青春期回憶的偶像團體經典曲目全部獨家上架。速爆音樂台更將於7月22日晚上9點推出「喬傑立之夜」，邀請JR紀言愷與主持人Lulu大聊這段開啟台灣經典偶像時代幕前幕後趣事。
近幾年PTT上最常被網友提及的問題就是「5566為什麼沒上串流？」尤其是被譽為神曲的《我難過》，不僅林宥嘉在金鐘獎頒獎典禮上唱過，五月天也曾經邀請5566成員於演唱會上合唱，其經典地位讓台灣網友們頻頻敲碗希望在串流音樂上也能聽得到。現在終於在5566高雄巨蛋演唱會前夕集結上架，讓粉絲們可以隨時線上回味、提前練唱。
而這次KKBOX與喬傑立合作上架的內容除了過往喬傑立各偶像團體作品外，以籃球為主題、經典台詞「不要輕言放棄，否則對不起自己」紅遍全台的《MVP情人》，還有最近因「要打就去練舞室打！」台詞再度引起社群討論的《紫禁之巔》，以及曾打破台灣平均收視紀錄的《王子變青蛙》等三立與喬傑立合作的偶像劇電視原聲帶也全數獨家上架。KKBOX更特別製作了喬傑立的專屬網頁（https://kkbox.fm/l2Dsae），整理了所有發行過的作品與紅及一時的偶像劇內容，與所有粉絲重溫充滿愛與回憶的青春歲月。
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