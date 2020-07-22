56不能亡！KKBOX獨家上架神曲「我難過」帶你重溫經典偶像劇

鄉民神曲「我難過」即日起獨家上架KKBOX！台灣經典偶像劇《MVP情人》開播18週年，KKBOX集結了所有喬傑立家族近300首歌曲，包含5566、K ONE、183 Club、七朵花等陪伴台灣眾多風靡七、八年級生青春期回憶的偶像團體經典曲目全部獨家上架。速爆音樂台更將於7月22日晚上9點推出「喬傑立之夜」，邀請JR紀言愷與主持人Lulu大聊這段開啟台灣經典偶像時代幕前幕後趣事。

近幾年PTT上最常被網友提及的問題就是「5566為什麼沒上串流？」尤其是被譽為神曲的《我難過》，不僅林宥嘉在金鐘獎頒獎典禮上唱過，五月天也曾經邀請5566成員於演唱會上合唱，其經典地位讓台灣網友們頻頻敲碗希望在串流音樂上也能聽得到。現在終於在5566高雄巨蛋演唱會前夕集結上架，讓粉絲們可以隨時線上回味、提前練唱。