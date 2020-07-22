RIMOWA回來了！全新顧客服務中心落腳內湖 不怕行李箱再成維修孤兒

豪華行李箱品牌RIMOWA在台的代理權之爭，延燒將近兩年，在2019年由台中知名的精品代理商美之心拿下新的經營權。不過遲遲都未新動作，直至此刻新冠肺炎疫情趨緩，美之心才宣布在內湖洲子街打造了全新顧客服務中心，讓RIMOWA回到台灣市場的計畫，露出曙光。

由於RIMOWA被LVMH集團併購後，開始在全球清點各國的代理權，而最早引進品牌的慶真國際，則因為合約問題與RIMOWA的德國總部數度對簿公堂。而且LVMH對於全球的供貨量控管嚴格，讓台灣自2017年11月後，收到新品及維修的配件更是銳減，因此當時就逐步關閉全台10餘個據點，僅保留仁愛店以維護消費者權益。然而即便如此，因為供料不足的情況，RIMOWA消費者在面對維修問題時，仍常需要等上數月之久，形成了可觀的行李箱孤兒。

RIMOWA全新顧客服務中心，落腳於內湖洲子街，讓消費者的行李箱不再成為維修孤兒。圖／美之心提供

不過，這樣的局面有望在美之心主導下的全新顧客服務中心成立後，有望得到解決的辦法。落腳於捷運港墘站附近的RIMOWA顧客服務中心，佔地約百坪並劃分為貴賓等待區、商品檢測區以及商品維修區。品牌表示，無論新舊款商品都會維修，但過了保固之後，仍遵照品牌的國際標準來收費。而RIMOWA最讓商務客喜愛的到酒店收送維修服務，美之心則表示目前都還在洽談討論，希望能提供台灣消費者最完善的服務。另外，美之心也提到RIMOWA先在台成立顧客服務中心，而品牌展店的計畫，預計今年底可能才會有近一步的消息。