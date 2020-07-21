大勢色號快筆記！屈臣氏「2020上半年熱銷唇彩TOP 10」出爐

國內疫情趨緩，摘下口罩放風呼吸的時間越來越長，別忘了隨時為雙唇補上美麗唇色。迎接7月29日「國際唇膏日」，屈臣氏公布2020上半年度熱銷唇彩排行榜TOP 10，並推出特價優惠、指定唇彩享寵i點數10倍送，氣質酒紅色、顯白番茄色、裸粉玫瑰色依舊是榜單內的大勢色，快幫你的化妝包採購新貨吧！

●第一名：OPERA渲漾水色唇膏＃08酒紅（原價380元、7月29日前特價299元，屈臣氏獨家）

OPERA渲漾水色唇膏＃08酒紅不僅是限量色，也是OPERA在台彎推出的第一支深色唇膏」，濃郁高雅的勃艮第酒紅色更能襯托出肌膚的白皙與氣質，兼具唇膏的飽和色彩、唇萃的水潤保濕、唇蜜的閃耀光澤，也是OPERA渲漾水色唇膏受歡迎的主因。

●第二名：巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版＃312別在意（原價450元、屈臣氏7月29日前特價100元）

巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版主打磨砂霧感包裝、玫瑰粉色撞色設計，從裡到外都質感滿分，主打色＃312別在意是氣勢爆棚的顯白番茄色，時尚女王的化妝包裡一定要有一支。

●第三名：MAYBELLINE媚比琳超持久霧感液態唇膏＃225藝術家（原價360元、屈臣氏7月29日前特價299元、寵i點數10倍送）

專為亞洲人膚色調配的全新暖色調，菱形刷頭結合立體凹槽設計，輕鬆均勻描繪各種唇形，30秒後便能完美貼合雙唇，打造高雅絲絨感唇妝，其中＃225藝術家是百搭的輕裸玫瑰粉色，不論上班或日常都很實用。

●第四名：heme柔霧慕斯唇釉＃04 Tuscan Red（原價360元、屈臣氏7月29日前特價299元）

同樣是包裝極具質感的開架唇彩，以「乾燥花瓣」為主題，其中＃04 Tuscan Red是磚紅棕色調，薄擦時帶有橘紅、厚塗則是飽滿磚橘色。

●第五名：heme經典柔霧唇膏＃04靄光（原價320元、屈臣氏7月29日前特價269元）

heme是本次榜單中唯一攻占兩個席次的品牌，heme經典柔霧唇膏＃04靄光以「柔霧瀰漫的靄光」為概念，調色中加入微微濁感，復古棗紅色也是顯白首選。

●第六名：1028唇迷心竅好色唇釉＃404任性泰奶（原價350元、屈臣氏7月29日前特價100元）

時髦泰奶色唇彩，調入微暖橘的蜂蜜棕，溫柔中又帶著一抹新潮與個性，超輕質地搭載水轉柔霧技術，舒適無黏膩感，如果想嘗鮮又覺得專櫃唇膏太貴，不妨試試這款。

●第七名：露華濃經典璀璨唇膏＃445柚色玫瑰（原價240元、7月29日前特價204元，屈臣氏獨家）

先前熱賣到頻頻缺貨的超熱門乾燥玫瑰色唇膏，經常一上架就被掃空，除了高CP值之外，略帶一點紅潤感的乾燥玫瑰色也很百搭，薄擦可以妝點氣質女神的好氣色自然妝感。

●第八名：MKUP粉嫩美唇精華護唇膏（原價350元、屈臣氏7月29日前特價298元）

本次上榜的唯一一款護唇膏，如果覺得反覆戴口罩擦唇膏太麻煩，也別忘了照顧一下夏日容易因待在冷氣房、日曬而乾燥的雙唇。

●第九名：I’M MEME我愛絨光氣墊唇萃＃007（原價490元、屈臣氏7月29日前特價343元）

I’M MEME我愛絨光氣墊唇萃以茶玫瑰色系為主打，打造仙氣美唇，＃007紅玉茶玫瑰是帶有紅棕調的玫瑰色，一年四季都好用。

●第十名：4U2 I HEART YOU心型唇膏＃94（原價280元，7月29日前寵i點數10倍送、任選2件5折，屈臣氏獨家）