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麥當勞×故宮限定「清代古畫分享盒」！再送古風桌遊

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
麥當勞與故宮再度合作，打造「歡聚好食鷄」分享盒限定包裝。圖／麥當勞提供
麥當勞與故宮再度合作，打造「歡聚好食鷄」分享盒限定包裝。圖／麥當勞提供

麥當勞故宮繼前次合作推出的咖啡對話杯後，自7月22日起再度攜手合作，以「歲朝歡慶圖」為主題，打造出期間限定的麥當勞分享盒「歡聚好食鷄」限定包裝，擁有文雅的氣質造型，同時加贈聯名桌遊「歡聚食鷄令」以及飲品買1送1的優惠，讓民眾可以一邊品嚐美味一邊玩遊戲。

早在清代姚文瀚「歲朝歡慶圖」的作品之中，就深刻描繪古人歡聚的雅興。另外古人還會玩「行酒令」炒熱用餐氣氛。盛夏歡聚時機，台灣麥當勞再度聯名故宮精品，特別採用「歲朝歡慶圖」，打造麥當勞分享盒「歡聚好食鷄」限定包裝，透過精緻繪畫以及題字，讓品嚐炸雞之餘，也能增添一股文雅氣息。

「歡聚好食鷄」包裝於7月22日至8月18日期間限時推出，包括有麥脆鷄腿分享盒、麥克鷄塊分享盒、酥嫩鷄翅分享盒、勁辣香鷄翅分享盒等不同的選擇。購買任一分享盒的民眾，除了可享指定飲品買1送1之外，還可獲得故宮聯名桌遊「歡聚食鷄令」，內含有6道益智挑戰與7種指定主題，一共可搭配出42道鬥智題組，全台限量23萬份，送完為止。

麥當勞與故宮精品，以姚文瀚的「歲朝歡慶圖」打造限定的分享盒包裝。圖／麥當勞提供
麥當勞與故宮精品，以姚文瀚的「歲朝歡慶圖」打造限定的分享盒包裝。圖／麥當勞提供
隨餐加贈聯名桌遊「歡聚食鷄令」，可搭配出42道鬥智題組。圖／麥當勞提供
隨餐加贈聯名桌遊「歡聚食鷄令」，可搭配出42道鬥智題組。圖／麥當勞提供

麥當勞 故宮 桌遊

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