波堤獅一起過中秋！Mister Donut萌樣月餅 早鳥77折

隨著中秋節即將到來，Mister Donut今年新推出2款應景的中秋禮盒，以日本桃山和菓子工法所製作的桃山月餅為主角，搭配鳳梨酥、年輪蛋糕、造型餅乾等點心，帶來節慶的滿滿心意。除了有早鳥、團購優惠外，還再加贈滿300折100的優惠券。

本次推出的「波堤獅大團圓禮盒」、「波堤獅小幸福禮盒」，由波堤獅與好友法蘭奇咩咩擔任形象包裝。其中「波堤獅桃山月餅」有著可愛的外型，並以日本水果搭配台灣在地食材，推出青檸抹茶、蜜柑青茶、蜜桃蘋果等3款全新口味，再搭配Q彈白玉內餡，打造多層次口感。另外再搭配團圓鳳梨酥、金磚鳳黃酥、厚切原味／巧克力年輪蛋糕，以及波堤獅牛奶／法蘭奇咩咩草莓造型餅乾等點心。

波堤獅大團圓禮盒每份770元，波堤獅小幸福禮盒每份則為490元。每盒再加贈優惠券，憑券可享消費滿300現折100元，以及甜甜圈買4送2的優惠。7月24日起，也有30盒以上的大宗73折起或早鳥77折的不同優惠。另外配合振興券，即日起至12月31日期間，持振興券至Mister Donut門市，使用200元面額振興券，可購買原價300元之商品；500元面額振興券，則可購買原價750元之商品。