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「雖然是神經病但沒關係」推出望太玩偶 但買不到！

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
「雖然是神經病但沒關係」出了周邊商品。圖／截自tvN「雖然是神經病但沒關係」和IG ＠ch3.co.kr
「雖然是神經病但沒關係」出了周邊商品。圖／截自tvN「雖然是神經病但沒關係」和IG ＠ch3.co.kr

不得不說「雖然是神經病但沒關係」的製作團隊實在是太懂得賺錢了，在第7、8集劇中由金秀賢親手縫製的望太，竟然出了周邊商品，但在韓國的早鳥預購300組已經秒殺，而且之後再釋出也無法國際運輸，只能眼巴巴地看著卻買不到。

望太玩偶具有捕夢網的寓意，是金秀賢飾演的鋼太為自閉症的哥哥尚太縫製，他對徐睿知說他們剛好是三兄弟尚太、鋼太、望太，金秀賢說「睡覺時將望太拿在手中，他會將妳的噩夢裝在背包裡」，給徐睿知安全感。此外，哥哥尚太背在包包上的劍龍吊飾也一併成為周邊商品，尚太說說劍龍雖然塊頭很大但個性單純，有自我情感的投射。

由第三企劃和「雖然是神經病但沒關係」製作團隊聯手推出的捕惡夢玩偶、恐龍玩偶套組，在7月19日推出預購價34,000韓元、約合台幣912元，但只能在韓國境內購買，預售版已售罄，之後就算再上市，也只能請韓國友人代購了。

「雖然是神經病但沒關係」中徐睿知手上拿著的望太玩偶是金秀賢親手縫製。圖／截自tvN「雖然是神經病但沒關係」
「雖然是神經病但沒關係」中徐睿知手上拿著的望太玩偶是金秀賢親手縫製。圖／截自tvN「雖然是神經病但沒關係」
「雖然是神經病但沒關係」中哥哥尚太的恐龍玩偶也出了實際商品。圖／取自IG ＠ch3.co.kr
「雖然是神經病但沒關係」中哥哥尚太的恐龍玩偶也出了實際商品。圖／取自IG ＠ch3.co.kr
「雖然是神經病但沒關係」推出周邊商品。圖／取自IG ＠ch3.co.kr
「雖然是神經病但沒關係」推出周邊商品。圖／取自IG ＠ch3.co.kr
「雖然是神經病但沒關係」望太玩偶、恐龍玩偶預購已售罄。圖／取自IG ＠ch3.co.kr
「雖然是神經病但沒關係」望太玩偶、恐龍玩偶預購已售罄。圖／取自IG ＠ch3.co.kr
「雖然是神經病但沒關係」望太玩偶有可愛的捕夢小背包。圖／取自IG ＠ch3.co.kr
「雖然是神經病但沒關係」望太玩偶有可愛的捕夢小背包。圖／取自IG ＠ch3.co.kr
「雖然是神經病但沒關係」中金秀賢縫製的望太玩偶推出真實版。圖／取自IG ＠ch3.co.kr
「雖然是神經病但沒關係」中金秀賢縫製的望太玩偶推出真實版。圖／取自IG ＠ch3.co.kr

韓國 自閉 法國

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