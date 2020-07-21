徐睿知「雖然是神經病但沒關係」 穿朴敏英同款「定情裝」

今年夏天在韓劇上鏡率極高的一套服裝，無非是FENDI春夏粉色外套和鏤空印花裙，朴敏英在「天氣好的話，我會去找你」完結篇穿搭，現在又出現在「雖然是神經病但沒關係」的第9集，曝光率極高。

而這套服裝作為「定情裝」當之無愧，朴敏英在最終回和徐康俊重逢、確認彼此心意，就是穿這一件溫柔粉色的針織外套；徐睿知在「雖然是神經病但沒關係」穿這件粉色針織衫搭襯花卉長洋裝，差點和金秀賢一吻定情，沒想到半夜啼叫的獐子搗亂，兩人就這麼彈開了。