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徐睿知「雖然是神經病但沒關係」 穿朴敏英同款「定情裝」
今年夏天在韓劇上鏡率極高的一套服裝，無非是FENDI春夏粉色外套和鏤空印花裙，朴敏英在「天氣好的話，我會去找你」完結篇穿搭，現在又出現在「雖然是神經病但沒關係」的第9集，曝光率極高。
而這套服裝作為「定情裝」當之無愧，朴敏英在最終回和徐康俊重逢、確認彼此心意，就是穿這一件溫柔粉色的針織外套；徐睿知在「雖然是神經病但沒關係」穿這件粉色針織衫搭襯花卉長洋裝，差點和金秀賢一吻定情，沒想到半夜啼叫的獐子搗亂，兩人就這麼彈開了。
這件粉紅色開襟衫與花卉洋裝，來自FENDI 2020春夏系列，是木村光希（Kōki,）去看FENDI 2020秋冬大秀時所穿的同一件針織外套，也是Jessica某次在IG唱歌時身穿的同一套服裝，堪稱是春夏女裝裡曝光率相當高的一套。粉色外套是以獨特織法設計，打造了輕盈卻富於層次感的視覺效果，粉嫩鮮明的色系，也迎合了當前的時髦年輕色彩，鏤空花卉洋裝略帶復古風，亮麗、青春之餘，也有若隱若現的性感。
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