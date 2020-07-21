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化妝的男人透露什麼訊息？GUCCI用彩妝強調多元性

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
GUCCI首個無季別時裝系列「Epilogue」發表，展示男人也能隨心所欲化妝的自在精神。圖／GUCCI提供
GUCCI首個無季別時裝系列「Epilogue」發表，展示男人也能隨心所欲化妝的自在精神。圖／GUCCI提供

幾天前GUCCI發表了首個無季別「Epilogue」（終曲）男女裝系列作品，除了以復古的舊式電腦畫面結合便利貼的線上發表方式為大家帶來驚喜之外，選擇品牌設計部門的員工擔任展示模特兒也是又一創舉，但這場發表會另外還有一個值得一提的重點，就是「化妝的男人」所傳達的訊息。

自從GUCCI去年推出化妝品系列後，其廣告一直呼應創意總監Alessandro Michele的多元設計理念，無論是彩妝的使用方式與配方、顛覆舊有審美觀的特色妝容、跨年齡與膚色模特兒等等，都試圖傳遞更開放不設限的裝扮、穿搭品味與精神。這次在「Epilogue」發表會上，男性員工模特兒也塗上唇膏，同時使用了柔焦凝光粉底、眉筆以及熱騰騰剛上市的秀色在握指甲油，但他們的造型並不刻意偏向女性化，而是將這些彩妝品搭配著色系和風格都很適合的整體穿搭，讓一切顯得那麼自然。

就像Alessandro Michele前陣子宣布再也不依照季節和性別舉行制式的服裝秀而是遵從該系列的整體性去聚焦單一主題的理念那樣，這次「Epilogue」系列的模特兒所呈現出的姿態，再次顯示出對GUCCI來說每一個個體的自由意志、自我認知、整體性、特殊性才是最迷人的和應該受到重視和盡情釋放的，化妝的男人不一定非要留長髮、穿裙子，他可以是任何他想呈現的樣子，同樣的女人也是。

GUCCI首個無季別時裝系列「Epilogue」發表，展示男人也能隨心所欲化妝的自在精神。圖／GUCCI提供
GUCCI首個無季別時裝系列「Epilogue」發表，展示男人也能隨心所欲化妝的自在精神。圖／GUCCI提供
化妝的男人不一定非要留長髮、穿裙子，他可以是任何他想呈現的樣子，同樣的女人也是。圖／GUCCI提供
化妝的男人不一定非要留長髮、穿裙子，他可以是任何他想呈現的樣子，同樣的女人也是。圖／GUCCI提供
他們還使用了剛上市的秀色在握指甲油。圖／GUCCI提供
他們還使用了剛上市的秀色在握指甲油。圖／GUCCI提供
GUCCI首個無季別時裝系列「Epilogue」發表，展示男人也能隨心所欲化妝的自在精神。圖／GUCCI提供
GUCCI首個無季別時裝系列「Epilogue」發表，展示男人也能隨心所欲化妝的自在精神。圖／GUCCI提供
GUCCI首個無季別時裝系列「Epilogue」發表，展示男人也能隨心所欲化妝的自在精神。圖／GUCCI提供
GUCCI首個無季別時裝系列「Epilogue」發表，展示男人也能隨心所欲化妝的自在精神。圖／GUCCI提供
他們還使用了剛上市的秀色在握指甲油。圖／GUCCI提供
他們還使用了剛上市的秀色在握指甲油。圖／GUCCI提供
男模造型並不刻意偏向女性化，而是將這些彩妝品搭配著色系和風格都很適合的整體穿搭，讓一切顯得那麼自然。圖／GUCCI提供
男模造型並不刻意偏向女性化，而是將這些彩妝品搭配著色系和風格都很適合的整體穿搭，讓一切顯得那麼自然。圖／GUCCI提供
GUCCI首個無季別時裝系列「Epilogue」發表，展示男人也能隨心所欲化妝的自在精神。圖／GUCCI提供
GUCCI首個無季別時裝系列「Epilogue」發表，展示男人也能隨心所欲化妝的自在精神。圖／GUCCI提供

模特兒

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