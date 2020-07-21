化妝的男人透露什麼訊息？GUCCI用彩妝強調多元性

幾天前GUCCI發表了首個無季別「Epilogue」（終曲）男女裝系列作品，除了以復古的舊式電腦畫面結合便利貼的線上發表方式為大家帶來驚喜之外，選擇品牌設計部門的員工擔任展示模特兒也是又一創舉，但這場發表會另外還有一個值得一提的重點，就是「化妝的男人」所傳達的訊息。

自從GUCCI去年推出化妝品系列後，其廣告一直呼應創意總監Alessandro Michele的多元設計理念，無論是彩妝的使用方式與配方、顛覆舊有審美觀的特色妝容、跨年齡與膚色模特兒等等，都試圖傳遞更開放不設限的裝扮、穿搭品味與精神。這次在「Epilogue」發表會上，男性員工模特兒也塗上唇膏，同時使用了柔焦凝光粉底、眉筆以及熱騰騰剛上市的秀色在握指甲油，但他們的造型並不刻意偏向女性化，而是將這些彩妝品搭配著色系和風格都很適合的整體穿搭，讓一切顯得那麼自然。