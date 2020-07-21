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三倍券人潮出動 新光三越「滿3千送1千」再追加送1萬份
隨著暑假與三倍券上路，讓百貨人潮大爆發，新光三越指出，全台各店購物人潮成長2～3倍，繼首波5天推出「三倍券滿3,000送1,000」購物回饋後，感受到消費者力行響應政府三倍券拚經濟，隨著實體三倍券第二波預購領券日7月22日起發放，新光三越再追加「滿3,000送1,000」，於7月22日至7月26日全台限量1萬份加碼送。
新光三越日前推出「三倍夠力HIGH」實體三倍券滿3,000送1,000購物回饋，加上夏換季折扣，激勵化妝品、男女童服飾、休閒運動用品及家用四大業種買氣翻倍成長。首波沒搶到「千元」滿額送的消費者現在還有機會，可趁新光三越第二波限時加碼兌換。7月22日至7月26日持實體三倍券單筆消費滿3,000送1,000元電子抵用金（每張面額200元共5張，購買男女童服飾、女鞋、運動休閒商品，消費滿2,000元即可折抵200元）。
除了有滿額送，各業種、品牌也針對持「紙本三倍券消費」，推出有感優惠。像是台中中港店WENTEX純棉泡泡紗雙人四件式床包組原價13,600元，特價3,000元；wedgwood夏日野莓印花涼被單人藍原價7,980元，特價2,400元。台南新天地Hengstyle恆隆行德國百靈oral-B藍芽智慧追蹤電動牙刷原價12,990元，特價6,990元。台北信義新天地來思比iRobot Roomba i7+掃地機器人原價58,999元，特價36,880元。
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