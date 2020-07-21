三倍券人潮出動 新光三越「滿3千送1千」再追加送1萬份

隨著暑假與三倍券上路，讓百貨人潮大爆發，新光三越指出，全台各店購物人潮成長2～3倍，繼首波5天推出「三倍券滿3,000送1,000」購物回饋後，感受到消費者力行響應政府三倍券拚經濟，隨著實體三倍券第二波預購領券日7月22日起發放，新光三越再追加「滿3,000送1,000」，於7月22日至7月26日全台限量1萬份加碼送。

新光三越日前推出「三倍夠力HIGH」實體三倍券滿3,000送1,000購物回饋，加上夏換季折扣，激勵化妝品、男女童服飾、休閒運動用品及家用四大業種買氣翻倍成長。首波沒搶到「千元」滿額送的消費者現在還有機會，可趁新光三越第二波限時加碼兌換。7月22日至7月26日持實體三倍券單筆消費滿3,000送1,000元電子抵用金（每張面額200元共5張，購買男女童服飾、女鞋、運動休閒商品，消費滿2,000元即可折抵200元）。