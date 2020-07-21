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昆凌偷穿老公的衣服？ 駕馭LV棒球襯衫很可以

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
昆凌詮釋早秋LV Leaf牛仔棒球襯衫，43,200元；搭配香奈兒包包、愛馬仕鞋履。圖／取自IG
昆凌詮釋早秋LV Leaf牛仔棒球襯衫，43,200元；搭配香奈兒包包、愛馬仕鞋履。圖／取自IG

去年周杰倫曾經穿上昆凌自創品牌的紅黑格紋大衣，穿老婆設計的衣服真是甜在心，今天昆凌在IG放了一張身穿LV早秋男裝的照片，會不會也是偷襲老公衣櫃的傑作，看起來很可能是周董的衣服，卻被她捷足先登穿上身。

她身上這件牛仔棒球襯衫，是來自路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2020早秋男裝，延續夏季的亮彩糖果色，運用迷彩效果、monogram疊加與幾何字母的童趣，打造出搶眼的視覺效果，卻又都是實穿單品，這也是男裝藝術總監Virgil Abloh擅長的設計風格；而其中延伸了春夏系列的自然田園風，將草葉花卉也作為細節設計，重塑LV字樣和葉子混搭的圖案，打造LV Leaf的葉子新圖紋，襯衫有風雅紳士的品味；牛仔棒球襯衫的剪裁，則結合運動風而有視覺新鮮感，昆凌穿上這件襯衫搭配香奈兒包款、愛馬仕鞋款，展現天王嫂的奢華品味，路易威登大陸代言人吳亦凡也在微博曬出這件襯衫。

而近期狂搭路易威登配件的，還有在大陸發展的歐陽娜娜，她簡直是以路易威登暢銷包款排行榜的方式，一網打盡熱門手袋，包括粉紅色Twist、可愛的petite malle小箱包、貼紙印花Speedy 30以及熱門的OnTheGo托特包、爆紅新款「空姐包」Pont Neuf，都是她的時尚配件，其中OnTheGo還找來喵星人入鏡，以可愛取勝。

歐陽娜娜身邊是路易威登Twist包款。圖／取自微博
歐陽娜娜身邊是路易威登Twist包款。圖／取自微博
歐陽娜娜身邊是路易威登Twist包款。圖／取自微博
歐陽娜娜身邊是路易威登Twist包款。圖／取自微博
歐陽娜娜以可愛的喵星人配襯路易威登OnTheGo托特包款。圖／取自IG
歐陽娜娜以可愛的喵星人配襯路易威登OnTheGo托特包款。圖／取自IG
歐陽娜娜身邊是路易威登Twist包款。圖／取自微博
歐陽娜娜身邊是路易威登Twist包款。圖／取自微博
吳亦凡身穿早秋LV Leaf牛仔棒球襯衫，43,200元。圖／取自IG昆凌詮釋早秋LV Leaf牛仔棒球襯衫，43,200元。圖／取自IG
吳亦凡身穿早秋LV Leaf牛仔棒球襯衫，43,200元。圖／取自IG昆凌詮釋早秋LV Leaf牛仔棒球襯衫，43,200元。圖／取自IG
昆凌詮釋早秋LV Leaf牛仔棒球襯衫，43,200元；搭配香奈兒包包、愛馬仕鞋履。圖／取自IG
昆凌詮釋早秋LV Leaf牛仔棒球襯衫，43,200元；搭配香奈兒包包、愛馬仕鞋履。圖／取自IG
歐陽娜娜詮釋路易威登petite malle小箱包。圖／取自IG
歐陽娜娜詮釋路易威登petite malle小箱包。圖／取自IG
歐陽娜娜詮釋路易威登petite malle小箱包。圖／取自IG
歐陽娜娜詮釋路易威登petite malle小箱包。圖／取自IG
歐陽娜娜詮釋Speedy 30經典包款加上路易威登絲巾作為髮帶。圖／取自微博
歐陽娜娜詮釋Speedy 30經典包款加上路易威登絲巾作為髮帶。圖／取自微博
歐陽娜娜詮釋路易威登Speedy 30經典包款。圖／取自微博
歐陽娜娜詮釋路易威登Speedy 30經典包款。圖／取自微博
歐陽娜娜身邊是路易威登Twist包款。圖／取自微博
歐陽娜娜身邊是路易威登Twist包款。圖／取自微博
歐陽娜娜詮釋路易威登Speedy 30經典包款。圖／取自微博
歐陽娜娜詮釋路易威登Speedy 30經典包款。圖／取自微博
歐陽娜娜在IG放了爆紅新款「空姐包」Pont Neuf。圖／取自IG
歐陽娜娜在IG放了爆紅新款「空姐包」Pont Neuf。圖／取自IG

LV 昆凌

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