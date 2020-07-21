昆凌偷穿老公的衣服？ 駕馭LV棒球襯衫很可以

去年周杰倫曾經穿上昆凌自創品牌的紅黑格紋大衣，穿老婆設計的衣服真是甜在心，今天昆凌在IG放了一張身穿LV早秋男裝的照片，會不會也是偷襲老公衣櫃的傑作，看起來很可能是周董的衣服，卻被她捷足先登穿上身。

她身上這件牛仔棒球襯衫，是來自路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2020早秋男裝，延續夏季的亮彩糖果色，運用迷彩效果、monogram疊加與幾何字母的童趣，打造出搶眼的視覺效果，卻又都是實穿單品，這也是男裝藝術總監Virgil Abloh擅長的設計風格；而其中延伸了春夏系列的自然田園風，將草葉花卉也作為細節設計，重塑LV字樣和葉子混搭的圖案，打造LV Leaf的葉子新圖紋，襯衫有風雅紳士的品味；牛仔棒球襯衫的剪裁，則結合運動風而有視覺新鮮感，昆凌穿上這件襯衫搭配香奈兒包款、愛馬仕鞋款，展現天王嫂的奢華品味，路易威登大陸代言人吳亦凡也在微博曬出這件襯衫。

而近期狂搭路易威登配件的，還有在大陸發展的歐陽娜娜，她簡直是以路易威登暢銷包款排行榜的方式，一網打盡熱門手袋，包括粉紅色Twist、可愛的petite malle小箱包、貼紙印花Speedy 30以及熱門的OnTheGo托特包、爆紅新款「空姐包」Pont Neuf，都是她的時尚配件，其中OnTheGo還找來喵星人入鏡，以可愛取勝。