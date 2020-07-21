聽新聞
test
0:00 / 0:00
昆凌偷穿老公的衣服？ 駕馭LV棒球襯衫很可以
去年周杰倫曾經穿上昆凌自創品牌的紅黑格紋大衣，穿老婆設計的衣服真是甜在心，今天昆凌在IG放了一張身穿LV早秋男裝的照片，會不會也是偷襲老公衣櫃的傑作，看起來很可能是周董的衣服，卻被她捷足先登穿上身。
她身上這件牛仔棒球襯衫，是來自路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2020早秋男裝，延續夏季的亮彩糖果色，運用迷彩效果、monogram疊加與幾何字母的童趣，打造出搶眼的視覺效果，卻又都是實穿單品，這也是男裝藝術總監Virgil Abloh擅長的設計風格；而其中延伸了春夏系列的自然田園風，將草葉花卉也作為細節設計，重塑LV字樣和葉子混搭的圖案，打造LV Leaf的葉子新圖紋，襯衫有風雅紳士的品味；牛仔棒球襯衫的剪裁，則結合運動風而有視覺新鮮感，昆凌穿上這件襯衫搭配香奈兒包款、愛馬仕鞋款，展現天王嫂的奢華品味，路易威登大陸代言人吳亦凡也在微博曬出這件襯衫。
而近期狂搭路易威登配件的，還有在大陸發展的歐陽娜娜，她簡直是以路易威登暢銷包款排行榜的方式，一網打盡熱門手袋，包括粉紅色Twist、可愛的petite malle小箱包、貼紙印花Speedy 30以及熱門的OnTheGo托特包、爆紅新款「空姐包」Pont Neuf，都是她的時尚配件，其中OnTheGo還找來喵星人入鏡，以可愛取勝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言