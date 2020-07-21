KangaROOS官宣新任品牌大使 和「狼人殺」邱鋒澤穿同款情侶鞋就是現在

來自新加坡的邱鋒澤雖是歌手出身，卻因為玩遊戲「狼人殺」爆紅，讓他在年輕族群間擁有高人氣。因此美式休閒鞋品牌KangaROOS相中邱鋒澤的影響力，邀請他成為品牌大使，並演繹RUNWAY EVO機能運動跑鞋及SWING復古老爹籃球鞋，甫曝光就引起粉絲熱烈討論。

邱鋒澤在去年與同樣參與「凹嗚狼人殺」單元的陳零九，一同創作的「天黑請閉眼」MV至今在YouTube已突破兩千多萬瀏覽人次，受歡迎程度可見一斑。也是因為如此，讓邱鋒澤成為各個品牌心中，打進年輕市場的不二人選，休閒鞋品牌KangaROOS就在近期正式宣布邀請他成為新任品牌大使，並曝光多張穿著新款鞋履的帥照，讓粉絲直呼「想要穿同款！」

邱鋒澤演繹SWING復古老爹籃球鞋1,980元。圖／KangaROOS提供

在形象廣告中，邱鋒澤分別詮釋了RUNWAY EVO機能運動跑鞋及SWING復古老爹籃球鞋，無論哪一雙都是品牌重新演繹經典鞋款而來。像是RUNWAY EVO款，外型採用80年代配色及動態流線設計。而SWING籃球鞋外型則以不同材質拼貼，並搭配皮革的運用、增加活潑豐富性，既復古又不失潮流運動感。

而且在鞋身上，RUNWAY EVO跑鞋鞋底採用獨家「QPWR+」太空球超彈中底，提供了超高避震性及回彈力，加上後跟的支撐系統，增強行走時的穩定性及舒適感。SWING籃球鞋，採用了波浪式的加厚中底設計，一樣提供了超高避震性及支撐雙重功能，不論是日常穿搭、或運動慢跑都相當適合。

邱鋒澤演繹RUNWAY EVO機能運動跑鞋2,280元。圖／KangaROOS提供

邱鋒澤演繹SWING復古老爹籃球鞋1,980元。圖／KangaROOS提供