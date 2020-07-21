年輕帥爸 熟男老爹 S.T. Dupont父親節獻禮一次滿足

一年一度的父親節即將到來，不論是送給另一半年輕帥爸，或是送給事業有成的成熟父親，都彭（S.T. Dupont）都有針對不同年齡與生活型態的好禮可一次購足。

來自法國的精品品牌S.T. Dupont，自創立以來以完美工藝打造兼具設計、功能與實用的時尚精品，並針對不同族群的男性推薦送到心坎裡的完美好禮。以年輕型男父親而言，因為對於外觀造型特殊或顏色搶眼的配件接受度高；針對這說代年輕父親推薦都彭和Fuente OpusX雪茄聯名的Fuente限量系列。

Arturo Fuente是在雪茄界知名的家族企業品牌，卓越的風味有極為死忠的支持者。旗下最頂級的Fuente OpusX雪茄，包裹在生長於多明尼加熱帶河谷區菸田的Rosado葉子中，今年適逢誕生滿25週年，都彭與Fuente聯名推出了專門針對雪茄鑑賞家的一系列限量產品：包括裝飾Funete圖案的經典雙火炬Ligne 2打火機、Maxijet打火機、雪茄剪。而都彭既是書寫筆具的專家，也同時推出Line D黑色天然漆面鋼珠筆，系列產品刻有OpusX logo與品牌經典logo，大膽的顏色和外型，相信輕易擄獲年輕型男父親的心。

而針對中年事業有成的品味父親，都彭則推薦以優雅色調裝飾的當代具流線感的經典Linge 2 Slim系列打火機。都彭經典的Ligne 2 Slim系列打火機，以細緻流線圓滑的六面體更方便於手掌握住，加上如水晶般悅耳響亮的打火機開蓋聲，是最具辨識度的特色。全新Ligne 2 Slim打火機推出光滑的黑色漆搭配鈀金潤飾、表面如同微小鑽石紋路凸面的靶金款，以及帶有枕型紋路的黃金潤飾三款新作，讓注重生活美學的父親，在細節也能展現過人品味。

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