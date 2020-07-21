日本露天新推海運服務！消費滿額10kg日本國際運費0元

喜歡買日本商品的消費者有福了！日本露天宣布新推出海運服務，新功能上線優惠期間全站超過6,000萬件商品購物滿1,500元，即可享受10kg日本國際運費0元的優惠，讓消費者不必再為了跨國購買商品重量而斤斤計較。

日本露天CEO蘇芸指出，台灣消費者對於日本國際運費的優惠特別在意，開站以來的各種日本國際運費優惠活動都得到相當大的回應，對於免日本國際運費的熱愛也直接反映在訂單的成長上；日本露天持續提供許多免日本國際運費的優惠活動，前幾波的免運活動發現3公斤的重量限制，會讓許多商品礙於重量而無法享受優惠，因此本波海運優惠活動重量放寬到10公斤，方便消費者採購吸塵器、電鍋、瞬熱烤箱、免治馬桶、小家電或是大量的零食餅乾。

日本露天新推出的海運訂單服務，優惠期間購物滿台幣1,500元、10kg即免日本國際運費，在日本露天購物結帳時系統會自動幫消費者判斷最適合及最優惠的配送方式，3kg內一樣走空運、10kg走海運，兩種運送方式都是購物滿台幣1,500元就可免日本國際運費送到家。