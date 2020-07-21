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LV推AirPods專屬耳環？網友熱議「這創意真天才」
據IG帳號Supreme_leaks_news指出，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）即將推出AirPods的配件，相當奢華宛如為耳機戴上亮晶晶的耳環，是包覆金色的垂掛AirPods配件，有網友表示「這創意真天才」、也有人留話「史上最無用的發明」，但總的來說還是引起了近13萬讚、近2千則留言，成功引起話題。
早前各精品品牌針對AirPods推出的小配件多是外盒、迷你小包或是頸掛鍊等，現在自由發揮已朝向耳機本身的裝飾，路易威登這款全新配件就是在戴上耳機之後，讓垂墜的金屬鍊墜等同耳環的裝飾效果，以LV字樣和monogram的細節為主；如果想要享受這個裝飾品叮叮咚咚的感覺，就必須同時配戴耳機、無法獨立使用。
至於這個飾品的訂價，據@Supreme_leaks_news發文標示了350美元附加一個問號，折合台幣約10,393元，也符合路易威登商品的價位，但目前在台灣官網尚搜尋不到這個單品，因此是否推出、或者有其他款式，以及相關價錢，尚不得而知。
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