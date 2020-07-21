六大台茶「風味輪」到齊 品茶不再霧煞煞

為方便消費者「找茶」，農委會茶業改良場不斷推出茶葉風味輪，讓消費者、茶農和茶商不再受限專業品評的生澀用語與試喝，就能對茶葉風味特色「一目了然」。繼清香型條形包種茶、焙香型球形烏龍茶及台灣紅茶後，茶改場今天發表台灣綠茶、清香型球形烏龍茶及東方美人茶風味輪，補足台灣六大特色茶風味地圖。

茶改場場長蘇宗振表示，透過風味輪的歸納，消費者可辨識台灣茶葉風味，概分為青香、花香、果香、甜香、焙香等。綠茶有青香、包種茶有花香，清香型球形烏龍茶則以花香、甜香為主，口感比包種茶飽滿醇厚。焙香型球形烏龍茶為焙香，東方美人茶富有蜜香、熟果香，紅茶則具果香及甜香。

台灣茶每年出口量約一萬公噸，此次發表的新風味輪中，綠茶類約占28%，烏龍茶類約占33%，蘇宗振說，將有助台灣特色茶國際行銷，除了可有效區隔台灣特色茶與中國、越南茶葉差異，也希望透過特色茶風味輪掌握市場先機，將台灣好茶帶向國際。

茶改場指出，本次發表的三大茶類，一是台灣綠茶風味輪，代表茶類為碧螺春綠茶，為不發酵茶，茶湯翠綠顯黃，略帶蔬菜香，滋味甜和甘醇。二是清香型球形烏龍茶，風味輪代表茶類為高山烏龍茶，為輕度發酵的部分發酵茶，水色蜜綠或蜜黃，滋味甘醇滑軟富活性，香氣淡雅且耐沖泡。

第三是東方美人茶風味輪，東方美人茶又稱白毫烏龍茶或膨風茶，為重度發酵的部分發酵茶，茶葉具獨特的蜂蜜香及熟果味，茶湯水色呈橙紅色，滋味圓柔醇厚。

8月1日茶業改良場楊梅總場將舉辦「117周年場慶暨機關開放日活動」，現場備有台灣特色茶品飲及多項主題攤位，希望引領民眾了解台灣特色茶風味輪，現場也安排體驗、欣賞、品茗活動。