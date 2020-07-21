蘇富比用一只勞力士撐起一場拍賣！邦瀚斯推獨立製表師

因疫情加速全球網路消費力的提升，國際拍賣行進來更透過不同型態的網拍模式解鎖全新的可能性。繼四月紐約蘇富比破天荒推出全場只有一條卡地亞手鍊單一拍品的珠寶拍賣後，倫敦蘇富比也將呈獻只有一件拍品的「Going for Gold」鐘表專場，唯一的拍品就是一枚極級珍罕18K金勞力士型號6264 Daytona「John Player Special」。這個單一拍品的專場將於7月24日起至31日止線上舉辦，是倫敦加入「每週名表精選」專拍的第一場拍賣。

「Going for Gold」呈獻的黃金勞力士Daytona，是骨董時計藏家必收的1960年代後期作品。「John Player Special」名字來自曾在70到80年代間贊助「Lotus F1」車隊的著名的香煙品牌，因其包裝為黑金雙色；在勞力士腕表上指的就是三種以黑金配色的「Paul Newman」表盤其中的一種。（另外兩種藏家稱為Lemon和Champagne）此次上拍的「JPS」款式備有黃金表殼及鍊帶、黑色亞克力纖維表圈、黑色表盤及金色計時小盤，約1969年製，估價約32萬英鎊起。

這也是倫敦首次加入「每週名表精選」線上專拍。自疫情爆發後，蘇富比便積極探索更靈活的拍賣與鑑價形式，在今年4月於香港率先展開，因佳績連連並成功開拓新世代市場，於5月增設紐約及日內瓦專場。隨著倫敦的加入，「每週名表精選」將增設為每星期舉行4場：紐約（週二）、香港（週三）、日內瓦（週四）及倫敦（週五），每專場為期七天。

而看好網路買家的鐘表品味較以往大膽、年輕，邦瀚斯夏季鐘表網拍專場推出「時計演進」主題，呈獻一系列別具興味的獨立製表品牌作品，以及一系列由 1980 年代至 2010 年代之百達翡麗金鷹（Nautilus）腕表，共逾百件拍品於網上競標至7月22日止。