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誠品R79推「79街遊卡」周邊人氣早午餐、咖啡店享優惠
台北南西商圈隨著周邊巷弄個性小店與美食興起，新舊景緻融合，吸引年輕族群造訪，加上誠品進駐後，可以說是文青熱區。繼新光三越台北南西店最早展開與周邊店家串連合作後，誠品R79也攜手南西商圈周邊11個店家推出「79街遊卡」，即日起至9月14日可享專屬優惠。
誠品R79「79街遊卡」合作夥伴包括台北當代藝術館、光點台北、人氣早午餐店「產出」、專賣各類詩集與文學作品的「詩生活─詩人雜貨店」、老屋翻新而成的復古咖啡店「月霞Waha Café」、前身是水電行的「權泉珈琲」等。
凡符合合作店家指定消費條件，可至誠品R79免費體驗活版印刷印製「79街遊卡」，憑「79街遊卡」可享台北當代藝術館年度會員卡MOCArd單人卡優惠價200元，光點珈琲時光中山店、小器旬茶房全品項9折；小日子商号赤峰店、產出TheFood、月霞Waha Café、詩生活─詩人雜貨店指定商品9折等。享優惠同時還可獲得丰景圖章一枚，集滿3款不同圖章，可至誠品R79兌換「印花樂收納包」 一個（每日限量兌換，送完為止）。
另外，高人氣國際巡演展覽《再見梵谷－光影體驗展》，台灣最終場、即日起至9月27日在新光三越高雄左營店本館10樓國際活動展演中心登場，透過全新展場，感受超過5公尺、近三層樓高的環繞巨幕投影的視覺感受。即日起至8月31日，憑梵谷展高雄站票根，可享館內指定美食品牌「滿200元折抵20元」，單筆消費最高可折抵80元。
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