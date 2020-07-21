就是愛與眾不同！超搶眼亮色系行李箱 最受消費者青睞

行李箱設計趨勢也逐漸轉變，過去因為怕髒污多以暗色、大地色系為主，不過隨著消費習慣的轉變，亮彩或是馬卡龍般的配色，成為現在主流，能凸顯個人特色。

像是RIMOWA即使目前在台還未有新的店鋪，但近期推出的Essential系列沙漠玫瑰粉、仙人掌綠就獲得極高的關注度。而且是率先於亞洲地區上市，除了說明品牌的受歡迎程度之外，也是看好這樣的色彩款式，能帶來討論度與銷售佳績。日系品牌LOJEL也觀察到相同的趨勢，因此也順勢推出了大地灰、象牙白兩款的CUBO FIT行李箱，一樣是過去消費者少見的色彩。而且，90度前開蓋收納，底部增加手把設計，好拿好放且不占空間，體積大的包款也能輕鬆收納，加上雙齒輪防盜拉鍊，最受女性民眾青睞。

RIMOWA近期搶先在亞洲地區推出Essential系列沙漠玫瑰粉行李箱。圖／摘自RIMOWA官網

而國產行李箱品牌Crown同樣也沒錯過這波流行，以帶給使用者好心情為出發，打造了帶有霓虹亮彩的熱帶糖果盒系列，繽紛搶眼的設計，讓人一眼就能辨識出自己的行李箱。提供了包括檸檬綠、荷蘭橘、珠光桃紅等款式，箱身以輕量堅固鋁框及PC耐碰撞材質製成，更配有360° 靜音飛機輪，使用時更順手。不僅如此，Crown還加厚箱體方形設計，除了展現俐落風格，也讓這系列擁有比同款行李箱容量更大、收納體積增加的特色。

LOJEL CUBO FIT行李箱優惠價8,640元。圖／LOJEL提供