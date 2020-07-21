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蕭敬騰 陳立農都被收編 Qeelin鑽石動物項鍊賣萌無敵

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
Qeelin，Hip Bo Bo 18K白、玫瑰金與黑色鑲鑽嘻哈造型大型吊墜，全球限量28件，75萬8,000元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin，Hip Bo Bo 18K白、玫瑰金與黑色鑲鑽嘻哈造型大型吊墜，全球限量28件，75萬8,000元。圖 / Qeelin提供。

鑽石、閃亮，似乎總與男性的時裝穿搭有些距離，但近日在娛樂演藝圈捲起一股閃亮新風潮，從「老蕭」蕭敬騰、當紅歌手陳立農，以及演歌雙棲的張立昂，紛紛穿戴上了鑲嵌鑽石、以動物造型的華麗珠寶鑲嵌，又萌又閃亮，展現動感的輕奢魅力。

一向給人童心、幽默印象的蕭敬騰，最近曾以牛仔外套搭配上Qeelin的18K白金鑲鑽Wang Wang法國鬥牛犬造型項鍊。胖胖短短的身形，堪稱狗界明星的「法鬥」，而以黑鑽、白鑽交替鑲嵌之後，逗趣的黑色大眼、鼻頭，和老蕭的十足親和力一拍即合，更為全身添增了與人攀談的話題與賣萌趣味。

而先前才發表新專輯「格格不入」的陳立農，日前也加緊宣傳、曝光率不低；日前錄製音樂節目時，全身一口氣穿戴上幾何造型的Wulu戒指、小熊造型的Hip Bo Bo吊墜、鈴鐺造型的Ling Long吊墜，以及象徵幸運的Yu Yi手鐲，堪稱Qeelin品牌超級好朋友，而身上的抽象圖案的印花襯衫，更將多項珠寶巧妙融合，散發獨特的個人特質。

此外近期最新偶像劇「浪漫輸給你」中，演出「霸氣總裁」的張立昂，也巧妙戴上一件Qeelin的Wulu系列鑽石項鍊。深藍色的直條紋西裝胸前，具黑瑪瑙和鑽石的18K白金項鍊，有貴氣、不俗氣，一展劇中總裁身份的霸氣品味。

一向給人童心、幽默印象的蕭敬騰，最近則以牛仔外套搭配了Qeelin的動物造型鑽石項鍊。圖 / Qeelin提供。
一向給人童心、幽默印象的蕭敬騰，最近則以牛仔外套搭配了Qeelin的動物造型鑽石項鍊。圖 / Qeelin提供。
Qeelin，Wulu 18K白金鑲鑽縞瑪瑙吊墜，18萬8,000元。 (WU-025-SPD-WGDON).jpg圖 / Qeelin提供。
Qeelin，Wulu 18K白金鑲鑽縞瑪瑙吊墜，18萬8,000元。 (WU-025-SPD-WGDON).jpg圖 / Qeelin提供。
在最新偶像劇「浪漫輸給你」中，張立昂除了展現霸道總裁氣勢，更巧戴Qeelin Wulu鑽石項鍊一顯品味。圖 / Qeelin提供。
在最新偶像劇「浪漫輸給你」中，張立昂除了展現霸道總裁氣勢，更巧戴Qeelin Wulu鑽石項鍊一顯品味。圖 / Qeelin提供。
陳立農日前錄製音樂節目時，全身造型巧妙融合Wulu戒指、Hip Bo Bo吊墜、Ling Long吊墜和Yu Yi手鐲，堪稱Qeelin品牌超級好朋友。圖 / 翻攝自微博。
陳立農日前錄製音樂節目時，全身造型巧妙融合Wulu戒指、Hip Bo Bo吊墜、Ling Long吊墜和Yu Yi手鐲，堪稱Qeelin品牌超級好朋友。圖 / 翻攝自微博。

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