蕭敬騰 陳立農都被收編 Qeelin鑽石動物項鍊賣萌無敵

鑽石、閃亮，似乎總與男性的時裝穿搭有些距離，但近日在娛樂演藝圈捲起一股閃亮新風潮，從「老蕭」蕭敬騰、當紅歌手陳立農，以及演歌雙棲的張立昂，紛紛穿戴上了鑲嵌鑽石、以動物造型的華麗珠寶鑲嵌，又萌又閃亮，展現動感的輕奢魅力。

一向給人童心、幽默印象的蕭敬騰，最近曾以牛仔外套搭配上Qeelin的18K白金鑲鑽Wang Wang法國鬥牛犬造型項鍊。胖胖短短的身形，堪稱狗界明星的「法鬥」，而以黑鑽、白鑽交替鑲嵌之後，逗趣的黑色大眼、鼻頭，和老蕭的十足親和力一拍即合，更為全身添增了與人攀談的話題與賣萌趣味。

而先前才發表新專輯「格格不入」的陳立農，日前也加緊宣傳、曝光率不低；日前錄製音樂節目時，全身一口氣穿戴上幾何造型的Wulu戒指、小熊造型的Hip Bo Bo吊墜、鈴鐺造型的Ling Long吊墜，以及象徵幸運的Yu Yi手鐲，堪稱Qeelin品牌超級好朋友，而身上的抽象圖案的印花襯衫，更將多項珠寶巧妙融合，散發獨特的個人特質。