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LV又來放火 Onthego托特包藝術新款好秋天喔
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）再度以經典的Monogram圖樣做文章，推出Crafty手袋系列，以工藝為出發點，變換Monogram印花的圖樣，展現為街頭塗鴉的率性，其中秋日奶油色、焦糖色的搭配，也顯得活潑有趣，點出秋天的氣息。
Crafty手袋系列的特質，是鮮明配色與特大裝飾的印花演繹Monogram Giant圖紋，此大幅印花首見於2019夏日系列，巧妙揉合精緻工藝、流行風格，而全新的Crafty系列靈感則是來自二十世紀後半葉的兩大藝術運動：街頭塗鴉藝術、新表現主義，在八○年代期間，這類新鮮的都會地下風潮席捲了藝術創作場域，造就紐約的博物館、畫廊的展品新風貌。
此系列回歸路易威登的經典印花，用黑色Monogram Giant圖案襯托，呈現同心圓式的無限延伸，推出奶油色、紅色以及秋天奶油、焦糖色兩種雙色組合款，表現在Onthego托特包、輕巧的NéoNoé以及小帽箱提包Boite Chapeau Souple等經典包款之上；Crafty印花也同時出現在Monogram Empreinte皮革，為金屬零件、手柄和配件增加精緻活潑的風格，讓簡約的黑、白色設計更形亮眼。路易威登Crafty全系列包括運動鞋、配件、時裝、旅行精品等，皆為秋日時髦新款，預計7月底將在各門市陸續登場。
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