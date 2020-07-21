LV又來放火 Onthego托特包藝術新款好秋天喔

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）再度以經典的Monogram圖樣做文章，推出Crafty手袋系列，以工藝為出發點，變換Monogram印花的圖樣，展現為街頭塗鴉的率性，其中秋日奶油色、焦糖色的搭配，也顯得活潑有趣，點出秋天的氣息。

Crafty手袋系列的特質，是鮮明配色與特大裝飾的印花演繹Monogram Giant圖紋，此大幅印花首見於2019夏日系列，巧妙揉合精緻工藝、流行風格，而全新的Crafty系列靈感則是來自二十世紀後半葉的兩大藝術運動：街頭塗鴉藝術、新表現主義，在八○年代期間，這類新鮮的都會地下風潮席捲了藝術創作場域，造就紐約的博物館、畫廊的展品新風貌。