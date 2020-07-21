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LV又來放火 Onthego托特包藝術新款好秋天喔

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Crafty系列秋日奶油色、焦糖色Neverfull手袋，74,000元。圖／LV提供
Crafty系列秋日奶油色、焦糖色Neverfull手袋，74,000元。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）再度以經典的Monogram圖樣做文章，推出Crafty手袋系列，以工藝為出發點，變換Monogram印花的圖樣，展現為街頭塗鴉的率性，其中秋日奶油色、焦糖色的搭配，也顯得活潑有趣，點出秋天的氣息。

Crafty手袋系列的特質，是鮮明配色與特大裝飾的印花演繹Monogram Giant圖紋，此大幅印花首見於2019夏日系列，巧妙揉合精緻工藝、流行風格，而全新的Crafty系列靈感則是來自二十世紀後半葉的兩大藝術運動：街頭塗鴉藝術、新表現主義，在八○年代期間，這類新鮮的都會地下風潮席捲了藝術創作場域，造就紐約的博物館、畫廊的展品新風貌。

此系列回歸路易威登的經典印花，用黑色Monogram Giant圖案襯托，呈現同心圓式的無限延伸，推出奶油色、紅色以及秋天奶油、焦糖色兩種雙色組合款，表現在Onthego托特包、輕巧的NéoNoé以及小帽箱提包Boite Chapeau Souple等經典包款之上；Crafty印花也同時出現在Monogram Empreinte皮革，為金屬零件、手柄和配件增加精緻活潑的風格，讓簡約的黑、白色設計更形亮眼。路易威登Crafty全系列包括運動鞋、配件、時裝、旅行精品等，皆為秋日時髦新款，預計7月底將在各門市陸續登場。

Crafty系列奶油色、紅色Boite Chapeau Souple小帽箱包款，81,000元。圖／LV提供
Crafty系列奶油色、紅色Boite Chapeau Souple小帽箱包款，81,000元。圖／LV提供
Monogram Empreinte 黑色款OnTheGo托特包，13萬7,000元。圖／LV提供
Monogram Empreinte 黑色款OnTheGo托特包，13萬7,000元。圖／LV提供
Crafty系列秋日奶油色、焦糖色Neverfull手袋，74,000元。圖／LV提供
Crafty系列秋日奶油色、焦糖色Neverfull手袋，74,000元。圖／LV提供
輪廓復古的Metis手袋也有Crafty系列的設計。圖／LV提供
輪廓復古的Metis手袋也有Crafty系列的設計。圖／LV提供
Crafty系列奶油色、紅色OnTheGo托特包，96,500元。圖／LV提供
Crafty系列奶油色、紅色OnTheGo托特包，96,500元。圖／LV提供
Crafty系列奶油色、紅色NeoNoe水桶包，81,000元。圖／LV提供
Crafty系列奶油色、紅色NeoNoe水桶包，81,000元。圖／LV提供
Crafty 系列包括可愛的NeoNoe水桶包。圖／LV提供
Crafty 系列包括可愛的NeoNoe水桶包。圖／LV提供
Crafty系列奶油色、紅色OnTheGO托特包為搶眼單品。圖／LV提供
Crafty系列奶油色、紅色OnTheGO托特包為搶眼單品。圖／LV提供
肩背Boite Chapeau Souple小帽箱手袋精巧可愛。圖／LV提供
肩背Boite Chapeau Souple小帽箱手袋精巧可愛。圖／LV提供
OnTheGo托特包系列是路易威登的暢銷手袋之一。圖／LV提供
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紐約

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