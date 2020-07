推新款史努比運動鞋 The Marc Jacobs在鞋舌藏幽默驚喜

喜歡史努比的人一定都有發現Marc Jacobs旗下商品線The Marc Jacobs近幾季不斷推出新款的史努比卡通Peanuts聯名系列商品,服裝、包包、配件等種類多元,人物角色也非常齊全,是讓人很難抗拒的可愛風格設計。今年早秋,The Marc Jacobs X Peanuts又再度推出多款聯名運動鞋,繽紛配色和俏皮生動的印花,就連不是史努比粉絲的人看了也覺得勸敗力滿點!

這次雙方合作打造的鞋款是The Tennis Shoes網球鞋系列和The Jogger運動鞋,The Tennis Shoes主打鞋側大型的人物臉孔印花像是Lucy、史努比等,約4公分的鞋底也具備增高修飾效果,腳後跟也有網球拍圖騰標示,但鞋舌上的一段話又充滿惡搞氛圍:「Marc Jacobs網球鞋並非為在球場上使用而製造的,因為我們對球拍運動一無所知」。