推新款史努比運動鞋 The Marc Jacobs在鞋舌藏幽默驚喜

喜歡史努比的人一定都有發現Marc Jacobs旗下商品線The Marc Jacobs近幾季不斷推出新款的史努比卡通Peanuts聯名系列商品，服裝、包包、配件等種類多元，人物角色也非常齊全，是讓人很難抗拒的可愛風格設計。今年早秋，The Marc Jacobs X Peanuts又再度推出多款聯名運動鞋，繽紛配色和俏皮生動的印花，就連不是史努比粉絲的人看了也覺得勸敗力滿點！

這次雙方合作打造的鞋款是The Tennis Shoes網球鞋系列和The Jogger運動鞋，The Tennis Shoes主打鞋側大型的人物臉孔印花像是Lucy、史努比等，約4公分的鞋底也具備增高修飾效果，腳後跟也有網球拍圖騰標示，但鞋舌上的一段話又充滿惡搞氛圍：「Marc Jacobs網球鞋並非為在球場上使用而製造的，因為我們對球拍運動一無所知」。