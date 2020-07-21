聽新聞
test
0:00 / 0:00
推新款史努比運動鞋 The Marc Jacobs在鞋舌藏幽默驚喜
喜歡史努比的人一定都有發現Marc Jacobs旗下商品線The Marc Jacobs近幾季不斷推出新款的史努比卡通Peanuts聯名系列商品，服裝、包包、配件等種類多元，人物角色也非常齊全，是讓人很難抗拒的可愛風格設計。今年早秋，The Marc Jacobs X Peanuts又再度推出多款聯名運動鞋，繽紛配色和俏皮生動的印花，就連不是史努比粉絲的人看了也覺得勸敗力滿點！
這次雙方合作打造的鞋款是The Tennis Shoes網球鞋系列和The Jogger運動鞋，The Tennis Shoes主打鞋側大型的人物臉孔印花像是Lucy、史努比等，約4公分的鞋底也具備增高修飾效果，腳後跟也有網球拍圖騰標示，但鞋舌上的一段話又充滿惡搞氛圍：「Marc Jacobs網球鞋並非為在球場上使用而製造的，因為我們對球拍運動一無所知」。
The Jogger則是主打多角色滿版印花搭配異材質、拼接的多彩鞋身，同樣也在鞋舌附上一句「Marc Jacobs運動鞋不是為世界冠軍運動員製造的，因為我們對運動一無所知」展現幽默感。這系列鞋款也延續之前使用雙色鞋帶的方式，整體看來更年輕活潑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言