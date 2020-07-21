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禮客Outlet搶振興商機 「滿3千送1千」33％回饋創新高

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
內湖店The North Face休閒夾克原價5,380元，夏日出清價3,228元。圖／禮客提供
內湖店The North Face休閒夾克原價5,380元，夏日出清價3,228元。圖／禮客提供

暑假加上振興三倍券上路，百貨零售市場顯得熱鬧活絡。禮客Outlet內湖1、2館與公館店，看好消費熱潮以及適逢夏出清活動，即日起至8月15日振興優惠推出「使用紙本振興券500元以上，單筆消費3,000加碼再送1,000」，33%回饋金可說是禮客史無前例回饋。

禮客Outlet內湖店推出消費券滿額送價值1,000元回饋，包含禮客500元購物抵用券、215歐廚與漾客日式料理500元現金餐券。公館店則推出使用500元以上振興券，單筆滿3,000元送禮客1,000元購物抵用券。

禮客Outlet副總經理夏偉亮指出，看準民眾多有入袋為安的觀念，拿到實體券感受最好，加上唯有紙本券才可以讓家人合資使用，為了搶攻家庭集資振興券商機，對紙本優惠推出最高回饋。

加上禮客Outlet即日起至8月15日展開夏出清Summer sale，全館涼夏服飾、海灘比基尼配件下殺1折起，搭上暑假出遊議題，服飾業績和去年同期相比，出現翻倍成長。PUMA運動短背心原價1,680元，特價840元；PUMA運動緊身褲原價1,580元，特價632元；Under Armour運動訓練內衣原價2,180元，特價654元。公館店女款NIKE運動鞋原價4,700元，特價2,820元；內湖店K-SWISS運動鞋原價2,280元，特價1,090元。

禮客Outlet主推紙本券回饋，搶家庭客集資梭哈消費商機。圖／禮客提供
禮客Outlet主推紙本券回饋，搶家庭客集資梭哈消費商機。圖／禮客提供
Roxy繽紛條紋比基尼原價2,680元，特價1,340元。圖／禮客提供
Roxy繽紛條紋比基尼原價2,680元，特價1,340元。圖／禮客提供
內湖店Under Armour運動訓練內衣原價2,180元，特價654元。圖／禮客提供
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三倍券 振興券

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