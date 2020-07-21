聽新聞
test
0:00 / 0:00
禮客Outlet搶振興商機 「滿3千送1千」33％回饋創新高
暑假加上振興三倍券上路，百貨零售市場顯得熱鬧活絡。禮客Outlet內湖1、2館與公館店，看好消費熱潮以及適逢夏出清活動，即日起至8月15日振興優惠推出「使用紙本振興券500元以上，單筆消費3,000加碼再送1,000」，33%回饋金可說是禮客史無前例回饋。
禮客Outlet內湖店推出消費券滿額送價值1,000元回饋，包含禮客500元購物抵用券、215歐廚與漾客日式料理500元現金餐券。公館店則推出使用500元以上振興券，單筆滿3,000元送禮客1,000元購物抵用券。
禮客Outlet副總經理夏偉亮指出，看準民眾多有入袋為安的觀念，拿到實體券感受最好，加上唯有紙本券才可以讓家人合資使用，為了搶攻家庭集資振興券商機，對紙本優惠推出最高回饋。
加上禮客Outlet即日起至8月15日展開夏出清Summer sale，全館涼夏服飾、海灘比基尼配件下殺1折起，搭上暑假出遊議題，服飾業績和去年同期相比，出現翻倍成長。PUMA運動短背心原價1,680元，特價840元；PUMA運動緊身褲原價1,580元，特價632元；Under Armour運動訓練內衣原價2,180元，特價654元。公館店女款NIKE運動鞋原價4,700元，特價2,820元；內湖店K-SWISS運動鞋原價2,280元，特價1,090元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言