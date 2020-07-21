公糧半價優惠供營養午餐 200萬名學童吃得到

農委會農糧署表示，為培養學童養成良好膳食習慣並減輕家長負擔，持續供應學校公糧冷藏優質半價午餐食米，目前全國近3100所學校、200萬學童受惠。

農糧署表示，目前109學年度申購價格，白米每公斤17.4元，糙米每公斤15.9元。幼兒園至高中職每餐使用糙米、白米合計最高60至100公克，若屬小型學校、體育學校或體育班、離島、偏遠地區及山地鄉學生，每人每餐增加20公克。每餐估算可節省食米成本約1至1.74元，協助減輕家長午餐負擔。

農糧署說，為吸引學童愛吃米飯，學校及團膳廠商利用政府供應的優質食米，推出多元米食產品，如糙米飯、炒飯、地瓜飯、五穀飯、燕麥飯、芝麻飯等。「吃飯配菜」可以避免脂肪攝取偏高、碳水化合物攝取量不足，減少三高及慢性病發生機率健康問題。

農糧署說，政府供應學校用餐食米，是通過農藥安全檢測、冷藏新鮮稻穀碾製的優質公糧，可保障安全，提升口感與品質。由於食米口感與新鮮度息息相關，因此公糧只提供最新期食米，希望讓學童喜歡上吃米飯。