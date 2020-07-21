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不怕染壞！Kate推「一日挑染筆」 手殘女能幫頭髮上色
想要為頭髮換個顏色，或是挑戰挑染，但又怕染了顏色自己不喜歡，該怎麼辦呢？日本品牌Kate推出一款全新的3D hair liner，可以稱為一日挑染筆，只要在出門前，選擇自己喜歡的顏色，然後抓起自己的頭髮，可以馬上為頭髮上色，回家之後用洗髮精就能洗掉顏色，每天都可以換自己想要的挑染風格。
Kate發現許多女生都喜歡挑染，可以展現出個人風格，但又怕染壞，如果要自己染，又擔心手殘，因此以為頭髮上妝為概念，推出一日挑染筆，一次推出5款顏色，涵蓋大家最喜歡的紅色、桃紅色、金色系等。
根據官網的指示，使用前先搖一搖，然後抓起自己約1公分的長髮，由髮根往髮尾夾著刷，就能順利上色，根本手殘也能染髮，而且還不用擔心染壞，約莫可以撐一整天，也有抗汗的效果。回家之後，直接用洗髮精洗淨即可，建議要洗2次。
目前該款商品，只在日本推出，售價1,600日元未稅，約台幣440元，台灣目前還沒有上市規畫。
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