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換新色、才夠跳 收藏級獨立製表高價「大腕」新色誘客
同樣的設計，色彩總能帶來全新印象。在高級鐘表鑑賞中，由獨立製表師少量生產、自行研發機芯的「獨立製表」品牌，無論從表現形式、機械結構大多跳脫傳統框架；近期便有獨立製表品牌HYT、URWERK與LANG&HEYNE相繼帶來三款作品，雖然表款並非新作，但透過顏色的變化、帶來全新收藏樂趣。
HYT的H20腕表並非新作，但透明的藍寶石水晶表殼，借助硼矽酸鹽玻璃毛細管與兩種不相溶的液體，將時間顯示「液態化」，展現出宛如微型機械城市的未來感，新款H20腕表則將分鐘指針、橡膠表帶、分鐘刻度時標、玻璃細管中的液體，悉數換上鮮艷紅色，熱情而搶眼，型號為H02390、全世界限量五只。同時結合機械與電子監測系統的URWERK EMC腕表雖捨棄招牌的「衛星小時分鐘顯示」結構，但專用的UR-EMC2手上鍊機芯，具獨立於機械機芯的電源，能顯示擺輪的快慢與偏差、機芯的精準度，進而提醒是否需調校？是相當罕見的創意設計。新作EMC TimeHunter Desert Sage腕表則帶來褐色的精鋼磨砂表殼與迷彩表帶，呈現野外的剽悍印象，正與內在精密、獨創的機械電子雙結構，帶來鮮明反差。
但獨立製表也未必全為前衛風潮，德國品牌LANG&HEYNE的長方形「Georg」腕表在本地收藏家中口碑不俗，近來也有一只黑色表面新作到貨。表款之所以詢問度高，由於長方形表殼、軌道式分鐘刻度所帶來的濃郁古典氣息，同時全透明表背還可欣賞LANG&HEYNE VIII手上鍊機芯：像是大小捲車所具備的蕨葉形打磨，大量交錯的霧亮面修飾、以及神似芝柏表的橫向夾板、雙叉式擒縱結構，都讓Georg腕表的背面較正面更讓人驚艷連連。
知名表評家曾士昕曾如此形容：「欣賞德國表，就是要反過來戴。」且親眼欣賞LANG&HEYNE，自會明瞭。
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