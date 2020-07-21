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集3張免費送大麥克！麥當勞「熟客券」回歸 限時28天
為讓民眾能與親友一起分享美味的餐點，自7月22日起，民眾凡購買麥當勞分享盒，即可獲得麥當勞與故宮聯名推出的「歡聚好食鷄」限定包裝；加購指定飲品，還可享買1送1的優惠，並贈送聯名桌遊「歡聚食鷄令」。另外得來速「熟客券」也將於7月22日起限時回歸，只要到得來速購買任何餐飲，即可獲得一張熟客券，集滿3張，就贈「大麥克」1個。
麥當勞本次與故宮精品合作，以清代姚文瀚的「歲朝歡慶圖」作為主體，打造出麥當勞分享盒「歡聚好食鷄」限定包裝。7月22日至8月18日期間，民眾購買任一麥當勞分享盒，即可獲得。另包括汽水、冰紅茶、冰綠茶等指定商品，可再享買1送1的優惠，最多可享買5送5。同時，再加贈聯名桌遊「歡聚食鷄令」，內有6道益智挑戰與7種指定主題，讓民眾可以一邊品嚐分享盒，一邊動腦玩遊戲。
自7月22日至8月22日期間，麥當勞得來速限時再推出「熟客券」活動。凡於得來速購賣任何餐飲（不含醬包、搖搖粉包），即可獲得熟客券1張，集滿3張，下次即可免費兌換「大麥克」1個。活動限時28天，兌換日期自7月22日至8月25日。
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