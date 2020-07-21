想當時髦上班族？必買UNIQLO與Theory聯名系列 高CP值最低790元就能入手

想當時髦上班族的男性看過來！UNIQLO再度與極簡主義品牌Theory合作，打造了一系列簡約又富有高質感的Polo衫及褲款，無論是工作還是休閒都能輕易搭配，而且最低從790元就能入手設計師風格服裝，堪稱是高CP值的單品。

來自紐約的時尚品牌Theory以現代極簡的風格，受到許多菁英階層消費者的喜愛，實穿又易搭的特色，更是常讓人包色包款。而這季UNIQLO再度與其合作，融入了夏日必備的機能性材質AIRism和招牌的KANDO褲款，推出一系列的優雅剪裁與極簡輪廓的聯名款服裝。這系列以「都會制服Urban Uniform」為靈感，把Theory擅長的俐落版型結合，創造出撞色或拉鍊設計AIRism POLO衫、超速乾KANDO短褲或超輕量廓型長褲。單品價格也很親民最低從790元起，UNIQLO預計於7月27日在網路以及限定明曜百貨旗艦店販售。

另外，美式休閒品牌Gap響應「世界emoji日」推出的專屬電繡、燙印客製化服務，提供可愛小熊emoji布章，讓衣服也能大聲表示心情。即日起只要是Gap台灣會員，凡購買任一正價褲款或牛仔系列商品，即可獲得一次免費客製服務，小熊布章全台門市限量提供，數量有限送完為止。而品牌的台北ATT4FUN旗艦店更提供獨家的電繡服務，不僅可以在衣服上繡上屬於自己的專屬文字，還能透過多款小熊表情包，讓衣服也能超有個性。

Theory AIRism合身網眼POLO衫790元、Theory KANDO長褲1,290元。圖／UNIQLO提供

Theory AIRism合身網眼POLO衫790元、Theory KANDO短褲990元。圖／UNIQLO提供

Theory AIRism合身網眼POLO衫790元、Theory KANDO長褲1,290元。圖／UNIQLO提供

Theory AIRism合身網眼POLO衫790元、Theory KANDO短褲990元。圖／UNIQLO提供