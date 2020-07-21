還在用3C育兒？MagnetCubes益智軌道積木 激發小孩創造力

兒童福利聯盟「2020台灣兒童休閒與自由遊戲現況調查報告」指出，9歲以上的孩子近四成常玩3C遊戲，僅10.2%玩一般實體玩具。社會人士、年長者甚至到學齡前的孩子，長時間使用3C商品，除了造成視力傷害，骨骼肌肉感到不適，過度沉迷恐造成不擅與人互動溝通的隱憂。

圖／聯合數位文創 提供

荷蘭研發的MagnetCubes益智軌道積木，透過挑戰空間推理和物理原理的理解，來激發孩子對STEM教育的概念產生好奇和興趣，讓孩子在玩樂中也能激發潛力。模組化設計，組裝簡單，分為基礎版與進階版，擁有64個正立方體和不同程度的軌道配件，無論是孩子單獨創造或是好友聚會一起同樂都適合，難易程度取決於你有多大的創造力。

MagnetCubes益智軌道積木在美國募資更是突破千萬，不只在親子市場反應熱烈，許多新創公司亦擺設此玩具在公共空間，療癒同仁的工作壓力及刺激更深層的創造力。