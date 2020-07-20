行動繳費也能列印紙本收據 北榮APP再升級

新冠肺炎疫情在我國雖已趨緩，但全球各地都有復燃的情況，因此必須防備第二波疫情再起。台北榮總也特別強化手機APP的繳費功能，除繳費外也可列印紙本收據，「零接觸」的繳費方式避免排隊群聚，也讓民眾少一分接觸就少一分感染。

北榮醫務企管部主任李偉強表示，研究顯示病毒在鈔票及銅板上可存活4至5個小時，就連光滑桌面或木材，也能存活將近1周，如不慎接觸又忘了洗手，又摸了口、鼻、眼時，就有可能導致感染。

李偉強說，雖然北榮之前便推出手機APP的繳費功能，但有民眾為了保險或是減免需要紙本收據，還是必須到掛號櫃台排隊辦理，不但費時長，還必須接觸經手的鈔票、接觸人群。

因此北榮將APP繳費功能改版，只要輸入病患身分證字號、支付者信用卡號及授權碼等資料，即完成線上繳費。繳費後將產生QR碼，至自助繳費機掃描即可列印紙本收據，全程只要兩分鐘，且不會接觸到任何人、錢幣或是觸控面板。