新莊吃喝玩樂慘輸板橋？ 7成在地人期待宏匯廣場讓新莊變好玩

同樣都在新北市，新莊若要跟隔壁鄰居板橋相比的話，無論好玩或好吃的可能都輸一大截。甚至還有新莊在地人形容，談新莊美食可以說是「比沙漠還沙漠」。本報特別前進新莊街訪，讓在地人親自評論新莊，結果高達9成的在地人認為新莊和新北其它區域相比娛樂設施相對少；有6成新莊人指出，跟朋友碰面絕對不會選新莊，通常都到台北或板橋。也因為新莊缺乏娛樂美食機能，有7成的在地人，都對座落在新莊副都心，即將在7月底試營運、主打新北最大擁3.1萬坪的「宏匯廣場」抱持高度期待。

透過街訪，更可直接聽到新莊在地人的真實心聲，以及為何總是往外縣市跑的無奈。民眾黃先生與陳小姐表示：「目前小孩大約2歲，放假要帶小孩出門玩，都必須開車前往外縣市，未來如果新莊有大型百貨商場，會多考慮留在新莊。」

民眾張女士直言：「同樣都是新北市，新莊和板橋相比就比較無聊一點，如果要帶孫子出去玩，大多都去到外縣市，很期待看到新莊多一些發展，讓在地人有更多好去處。」

周同學則說：「身邊的朋友都不會主動提議要來新莊玩，如果之後有大型地標或據點，可增加朋友來新莊玩的意願。」民眾張先生與謝先生談到：「本身有在練樂團也很喜歡看演唱會，未來新莊若有大型展演空間，就不用一直往外縣市跑。」莊同學則說「新莊雖然有不少在地美食小吃，但連鎖或知名餐廳較少，希望能有一些新的餐廳品牌到新莊開店，多一些用餐的選擇。」

定位為生活娛樂型百貨的宏匯廣場，百貨占比5成、娛樂與餐飲各占25％，有52家餐飲小吃與超市，擁有貫穿兩層樓的室內攀岩場、免飛日本就能玩的全台首家「VR ZONE」、引進1,500坪日本Sony集團Zepp搖滾廳，以及擁12廳的美麗新影城，要用吃喝玩樂滿足新莊人與周邊城市的生活娛樂需求。這次街訪，目前約有3成年輕族群知道宏匯廣場即將在新莊開幕。

有7成在地人希望新莊全新大型百貨商場開幕後，除了餐廳選擇較多之外，更期待有遊樂園、展演空間或知名連鎖品牌進駐。針對宏匯廣場即將進駐的特色空間，街訪民眾最感興趣的前五名店家品牌與設施分別為：新北最大間的無印良品、正統義大利披薩店、室內攀岩、VR主題樂園和夏威夷咖啡店。