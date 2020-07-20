全球首發！台灣IKEA 3分店加入Uber Eats 免出門就能吃瑞典烤肉丸

被家具店耽誤的餐廳？IKEA餐廳的瑞典美食一直以來深受消費者喜愛，許多人到了IKEA都會先直衝餐廳飽餐一頓再開始逛，或單純只到IKEA用餐的消費者也不少。為了讓消費者能夠更輕鬆享用IKEA的特色美食，Uber Eats與IKEA台灣宣布攜手合作，成為全球第一個讓IKEA餐廳美味登上Uber Eats的市場！

首波上架共支援新莊、敦北、新店3家IKEA餐廳，提供包含早餐到晚餐，以及下午茶的多樣化外送餐點選擇，共有8款套餐、單點菜色12道、熱銷點心飲料等共31個選項，IKEA的人氣早餐、最受歡迎的瑞典烤肉丸、香蒜烤半雞、鮭魚菲力香蔥飯以及煙燻醬烤豬肋排，甚至連兒童專屬的小魚麋鹿麵都有。平常就相當受歡迎的銅板價位小食如薯條、列日鬆餅及肉桂捲等，也讓下午茶時刻想來點輕食解饞的消費者輕鬆滿足味蕾，增添幸福感。另外，IKEA也特別推出外送平台限定的多人分享餐、薄脆雞翅桶等，只要30分鐘內，在家就可以輕鬆享用道地瑞典美味。