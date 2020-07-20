空姐穿也帥！韓國廉航Aero K「無性別制服」引熱議

儘管受到新冠肺炎（COVID-19）影響，讓全球的航空業都受到嚴重衝擊，但是仍有新血加入，為市場帶來新的氣象。韓國新成立的廉價航空「Aero K」預計將於今年開航清州－濟州的國內航線，而Aero K所公佈的「無性別制服」，也成為開航前的亮點，引發網友的熱烈討論。

總部設於清州的「Aero K」，乃是韓國新成立廉價航空，目前擁有3架A320客機。Aero K原訂於今年初可獲得營運證照，但受到新冠肺炎疫情影響而有所延後。待取得證照後，預計將會先於8月提供「清州－濟州」的國內航班載客服務。

在開航前夕，Aero K也於官方社群網站上，公佈旗下機務人員、空服員的制服定裝照。相較於傳統的女性空服員制服，Aero K不論是男性或女性制服，均是穿著輕便的褲裝。「無性別」式的設計，也成為網友的熱議重點。官方指出，空服員的制服是根據真正工作人員的需求所設計，可以更好地執行年齡、性別以外的任務。有網友認為，制服乾淨俐落，也有網友認為「制服好酷！」