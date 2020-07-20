空姐穿也帥！韓國廉航Aero K「無性別制服」引熱議
儘管受到新冠肺炎（COVID-19）影響，讓全球的航空業都受到嚴重衝擊，但是仍有新血加入，為市場帶來新的氣象。韓國新成立的廉價航空「Aero K」預計將於今年開航清州－濟州的國內航線，而Aero K所公佈的「無性別制服」，也成為開航前的亮點，引發網友的熱烈討論。
總部設於清州的「Aero K」，乃是韓國新成立廉價航空，目前擁有3架A320客機。Aero K原訂於今年初可獲得營運證照，但受到新冠肺炎疫情影響而有所延後。待取得證照後，預計將會先於8月提供「清州－濟州」的國內航班載客服務。
在開航前夕，Aero K也於官方社群網站上，公佈旗下機務人員、空服員的制服定裝照。相較於傳統的女性空服員制服，Aero K不論是男性或女性制服，均是穿著輕便的褲裝。「無性別」式的設計，也成為網友的熱議重點。官方指出，空服員的制服是根據真正工作人員的需求所設計，可以更好地執行年齡、性別以外的任務。有網友認為，制服乾淨俐落，也有網友認為「制服好酷！」
其實「無性別」的空服員制服並非業界首創，為了增添靈活性，台灣的台灣虎航，或是已經停飛的威航，都選用褲裝來作為男女空服員共通的服飾。另外在韓籍的「真航空」上，也可見到女性褲裝制服。隨著Aero K開航在即，民眾待未來疫情趨緩後，也有機會親身感受Aero K的載客服務以及制服設計的小巧思。
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